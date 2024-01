Il prezzo della benzina torna a salire

In Italia la settimana inizia con brutte notizie per gli automobilisti: tornano i rialzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali venerdì ancora in leggera salita, nel fine settimana si sono registrati per alcuni operatori movimenti all'insù sui prezzi raccomandati di benzina e diesel (Eni +1 centesimo su entrambi i carburanti. Stessa mossa per Q8, mentre Ip ha ritoccato al rialzo di 0,5 centesimi al litro). Le medie nazionali dei prezzi praticati mostrano al momento solo piccoli aggiustamenti, ma non ci sono buoni segnali.

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) aggiornati alle 8 del 14 gennaio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,774 euro/litro (1,773 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,762 e 1,784 euro/litro (no logo 1,767). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,732 euro/litro (rispetto a 1,731), con i diversi marchi tra 1,721 e 1,740 euro/litro (no logo 1,724). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è fermo a 1,916 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,851 e 1,987 euro/litro (no logo 1,824). La media del diesel servito è 1,873 euro/litro (prima 1,874), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,811 e 1,944 euro/litro (no logo 1,780). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,722 e 0,739 euro/litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,406 a 1,539 (no logo 1,422).

"La benzina può arrivare a 1,950 euro al litro"

Le ultime tensioni geopolitiche in Medio Oriente, ricostruisce Today, "rischiano di avere ripercussioni dirette sui consumatori italiani, attraverso una serie di rincari di prezzi e tariffe che potrebbero interessare diversi settori e costare centinaia di euro alle famiglie", afferma Assoutenti calcolando aumenti per oltre 400 euro l’anno a famiglia. A rischio soprattutto benzina e bollette.

Aumenti in vista su tutti dei prodotti legati alle importazioni, per via della crisi nel Canale di Suez. "Si tratta di una rotta strategica per l’Italia dove transita il 40% del nostro import-export marittimo per un totale di 154 miliardi di euro", afferma il presidente dell’associazione Gabriele Melluso. A causa dell'escalation militare molte navi in transito nel Mar Rosso sono costrette a cambiare rotta, con un conseguente "forte incremento dei costi di trasporto e pesanti ritardi nelle consegne". Tutto incide sui prezzi finali.

Stesso discorso per le petroliere che trasportano l’oro nero e così i prezzi del petrolio rischiano di tornare a salire. Le stime indicano un aumento ipotetico del 10 per cento dei listini al pubblico praticati dai distributori. Il prezzo medio della verde potrebbe lievitare a 1,950 euro al litro, "+213 euro a famiglia solo a titolo di rifornimenti di carburante". Uno scenario che tutti si augurano di scongiurare