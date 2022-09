Fare il pane a Milano sta diventando sempre più costoso

Produrre pane costa sempre di più a causa del caro energia. A lanciare l'allarme è Matteo Cunsolo, panettiere di Parabiago (hinterland nord-ovest di Milano) e presidente dell’associazione panificatori di Confcommercio Milano, organizzazione che rappresenta 600 aziende di Milano.

A far lievitare il prezzo del pane sono i rincari energetici: "Ad agosto, per un panificio artigianale, il conto ha superato i 7mila euro quando l’anno prima era di 1.500 euro - ha spiegato Cunsolo -. Ora il costo dell’energia incide sui bilanci dell’attività per il 35%, nel 2021 era il 10%".

Nel frattempo i panettieri stanno studiando come far fronte al caro bollette: "Con le parti sociali abbiamo avviato un confronto intercategoriale teso a dare garanzie al consumatore - ha puntualizzato il prestinaio -. I rincari, se necessari, cercheremo di concentrarli sui prodotti di nicchia, piuttosto che sul pane abitualmente consumato. Un impegno gravoso per le nostre imprese? Sì certo, ma come molti nella vita. Abbiamo prima di tutto un dovere morale: il pane è una missione sociale, deve restare al centro del consumo alimentare. A chi ci governa chiediamo un intervento tempestivo, affinché tutti possano svolgere al meglio la propria parte".