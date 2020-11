L'Abbazia di Chiaravalle entra nel web: i prodotti della bottega si comprano online

Pasta fresca, formaggi, carni, sughi, tisane, birre, erboristeria e molto altro ancora. Sono i prodotti della bottega dell'Abbazia di Chiaravalle, che ora vanno anche online con il sito "Verso l'Abbbazia". Con il nuovo e-commerce si possono acquistare prodotti artigianali lavorati dalle mani dei monaci cistercensi e dalla comunità locale. Una spesa che sarà portata a casa degli acquirenti, attraverso un sistema di consegna con mezzi a pedalata assistita. «È un progetto all’insegna dei "Due zeri" - spiega Enzo Biassoni di Terraquae, promotore dell’iniziativa -: il km zero dei prodotti alimentari dell’Abbazia e del borgo, le zero emissioni di CO2 dei Cargo Bike firmati Repower».

Volano per il territorio

I prodotti acquistati su versolabbazia.it saranno infatti consegnati su Milano e hinterland con Lambrogio, e la sua versione pick-up Lambrogino: veicoli leggeri a tre ruote e pedalata assistita utili per varie attività, dalla mobilità urbana alla logistica di ultimo miglio, fino alle realtà commerciali e industriali. Questi Cargo Bike sono veri e propri oggetti di design: progettati dallo studio di Makio Hasuike (Compasso d’oro alla carriera 2016) si distinguono per eclettismo e flessibilità d’uso, con il design come elemento distintivo e qualificante. Repower li ha messi a disposizione del progetto, in anteprima rispetto alla loro commercializzazione, a riprova della completa condivisione dei valori che sono alla base dell’iniziativa.

«Non si tratta di un’iniziativa commerciale fine a se stessa ma vuol essere un volano per la promozione del territorio - continua Enzo Biassoni -. Oltre ai prodotti del borgo e dell’Abbazia, vogliamo creare una cooperativa di giovani, per le consegne con i Cargo Bike e tutte le altre iniziative che abbiamo in programma. La cooperativa sarà fondata sui valori di legalità, sicurezza, apprendimento professionale, una corretta e giusta remunerazione».

Da "Ora et Labora" ai prodotti online

Gran parte dei prodotti che si trovano sull'e-commerce provengono dall’Abbazia di Chiaravalle e dal circuito di abbazie e monasteri europei di cui fa parte. Prodotti nati dall’antico desiderio di condividere con chiunque ne abbia il desiderio la tradizione monastica, basata sulla Regola di San Benedetto "Ora et Labora". È proprio questa dedizione per il lavoro che ha permesso ai monaci di portare avanti una devozione che non fosse esclusivamente spirituale ma che si applicasse ad ogni ambito del funzionamento quotidiano del complesso cultuale. Ancora oggi è possibile ritrovare questa passione tramandata negli anni all’interno dei prodotti che i monaci continuano a creare dalle materie prime, che hanno a disposizione e che l’e-commerce porterà nelle case di chiunque ne abbia il desiderio.

«Versolabbazia.it è un’iniziativa di ecologia pratica, un gesto concreto in linea con la filosofia aziendale di Terraquae e dello stesso Borgo - conclude Enzo Biassoni -, per promuovere una vita sana, a contatto con la natura, consapevole, con l’obiettivo di rilanciare questo straordinario pezzo di Milano, misconosciuto, ma di grandi potenzialità naturalistiche, storiche, spirituali».