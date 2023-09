A Milano i migliori prodotti biotecnologici per la perfezione della pelle, cura e bellezza

“La magia della cognizione del tempo” e cosmetici biotecnologici: una nota azienda milanese produttrice di prodotti biotecnologici per la perfezione dello skin care, cura e bellezza si è presentata con successo al mondo durante il periodo della Biennale del Cinema 2023 - 80ma mostra internazionale d’arte cinematografica avvenuta dal 30 agosto al 09 settembre 2023 presso l’Hotel Ausonia Hungaria e la Lanna Gaia-Rejuvenation Centre-Thai Spa Wellness.

Ludan Biotechnology

Ludan Biotechnology è un brand che propone sul mercato cosmetici biotecnologici attraverso le più sofisticate preparazioni per la cura e la bellezza della persona che conferiscono un’immagine fresca in modo naturale mediante un pool di trattamenti beauty presenti anche in altre zone del mondo e che, a causa della difficoltà di accesso sia economico che geografico, sono solitamente di appannaggio di una ristretta elitè.

L'azienda si pregia di poter proporre ed offrire a un più vasto bacino d’utenza questa experience unica e distintiva per il benessere del corpo e la bellezza intesa come la perfezione della conoscenza sensibile attraverso prodotti cosmetici formulati con materie prime d’ eccellenza e mediante lo studio di protocolli personalizzati per la cura e igiene che conferiscono alla pelle compattezza, tono ed elasticità in armonia alla delicata fragranza dalle gradevoli note olfattive per un benessere psicofisico; inoltre sviluppa il concetto del Fitness, inteso come “adattamento all’ambiente mirato e personalizzato a fini estetici e igienici. In sintesi, la buona salute” attraverso:

Dermaphytness , con tre linee di prodotti cosmetici composti da mousse, fluidi, sieri, moisture e maschera viso; Skyn Care Line, Bjotechnology Line Enzimatic Snal Slime, Biotechnology Complex Detox Line.

, con tre linee di prodotti cosmetici composti da mousse, fluidi, sieri, moisture e maschera viso; Skyn Care Line, Bjotechnology Line Enzimatic Snal Slime, Biotechnology Complex Detox Line. Cytophitness, con prodotti ad hoc specifici che si possono anche abbinare sia a massaggi manuali tradizionali che alle tecnologie presenti nei centri estetici e spa come la microfrequenza e le onde vibrazionali che lavorano su distretti mirati del viso, collo e decoltè: Booster 70+, prodotto must a intenso effetto lifting nutritivo, maschere viso e prodotti da cabina



Skyn Care Line

La linea Skyn Care Line è studiata e formulata per tutte le età con particolare attenzione anche alle pelli più giovani degli adolescenti con un programma mirato a coadiuvare la cura e l’igiene anti acne: in particolare il Peeling/Scrub, è un alleato efficace per riequilibrare le pelli grasse e contrastare il proliferare dei batteri. Un buon trattamento di bellezza non può prescindere da una perfetta skin care e i prodotti proposti preparano efficacemente l’epidermide ai trattamenti successivi con una pulizia e igiene profonda e al contempo idratata e profumata.

La texture leggera del Booster 70 +, moisture 24 H, sieri e maschere vengono assorbiti dall’epidermide con facilità lasciando la pelle levigata, fresca e morbida, riducendo in tempi rapidi gli inestetismi quali macchie, rughe, linee d’espressione, rilassamento cutaneo del contorno viso, borse e occhiaie del contorno occhi, rughe intorno alla bocca e rilassamento fronte-temporale.

I principi attivi biotecnologici

I principi attivi biotecnologici utilizzano meccanismi d’azione all’avanguardia che non si limitano a ripristinare le normali funzioni fisiologiche della pelle, ma mirano a combattere efficacemente tutti i fattori degenerativi preservando l’integrità dell’epidermide e lottando contro i segni dell’invecchiamento e della perdita di elasticità.



I vantaggi

I risultati ottenuti sono quelli dell’efficace rallentamento dell’invecchiamento precoce della pelle dovuto a fattori esogeni ed endogeni che ne minano l’integrità. L’uso dei prodotti aumenta la tonicità, l’elasticità e la luminosità e la sensibile attenuazione dei segni dell’invecchiamento a tutte le età.

Il brand ha proposto un assortimento di quattro linee cosmetiche e protocolli di trattamento viso ottenendo un alto interesse e gradimento da parte del partere internazionale presente.

Per maggiori informazioni visita il sito web Ludan-biotechnology.it e la pagina Facebook: Ludan Biotechnology.