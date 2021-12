In aumento la propensione al risparmio delle famiglie italiane

Tutti gli operatori attivi nella gestione del risparmio si trovano da tempo a operare in un contesto economico repentinamente e drammaticamente mutato a seguito della crisi sanitaria scatenata dalla pandemia, riconducibile alla comparsa del Covid-19. Nonostante le decisioni di politica monetaria espansionistica prese a livello europeo e mondiale, la situazione finanziaria resta caratterizzata da una crescente incertezza, che ha avuto e sta avendo ripercussioni sulle scelte di consumo e di risparmio delle famiglie.

Quanto sopra è del resto confermato dalle evidenze pubblicate, ad esempio, nel recente “L’assicurazione italiana 2019-2020” di ANIA, documento in cui si evidenzia come, a fronte di un generale rallentamento nella crescita del reddito disponibile delle famiglie italiane nel 2019 rispetto a quanto registrato nel 2018 (in termini reali 0,6% vs 0,8%), si registra un aumento della propensione al risparmio (7,7% vs 7,5%) delle stesse, che ha portato lo stock totale delle attività finanziarie detenute dalle stesse a circa 4.440 mld di Euro, di cui la quota più elevata (un terzo dell’intero ammontare) risulta “parcheggiata” in strumenti liquidi, spesso infruttuosi.

Sara Vita dispone di un catalogo prodotti che abbraccia tutta la principale offerta presente oggi sul mercato, capace di soddisfare le fondamentali esigenze assicurative della famiglia italiana attraverso l’opera di consulenza dei suoi Agenti dislocati su tutto il territorio nazionale.

L’offerta di Sara nell’ambito del risparmio garantito e sicuro è rappresentata dal prodotto Saradanaio, un prodotto a premi periodici pagabili a scelta del cliente anche mensilmente con addebito diretto in Banca, la cui prestazione alla scadenza del piano di versamenti dipendente sia dai rendimenti della Gestione Separata Fondo Più sia dai bonus di fedeltà riconosciuti nel corso del contratto.

Il prodotto prevede, inoltre, delle prestazioni accessorie sia in caso di decesso dell’assicurato sia in caso di riconoscimento della sua invalidità.

Ad arricchire l’offerta dedicata alle esigenze di investimento e risparmio delle famiglie è presente la gamma di prodotti “Bi-Fuel”, prodotti che si caratterizzano per la presenza di soluzioni a maggior contenuto finanziario, che hanno l’obiettivo di rispondere alle esigenze della clientela alla ricerca di un giusto mix tra la sicurezza e la redditività. In questo ambito l’offerta di Sara Vita presenta SaraMultivalore, Saradanaio Bi-Fuel, Sara Bi Fuel-PIR (prodotto agevolato fiscalmente dalla normativa vigente).

Completa la gamma di offerta di Sara Vita, la soluzione previdenziale Libero Domani, che gode degli interessanti benefici fiscali (sia nella fase di versamento dei contributi che in quella di erogazione delle prestazioni): si caratterizza per l'estrema flessibilità nei versamenti, per la possibilità di arricchire la prestazione con una maggiore copertura in caso di decesso dell’aderente e per la sicurezza, essendo collegata alla Gestione Separata

Futuro & Previdenza, Gestione appositamente costituita per le forme di previdenza della Società.

L’offerta di Sara Vita si presenta quindi completa e rispondente alle esigenze delle famiglie italiane, oggi sempre di più alla ricerca di soluzioni che possano coniugare in modo chiaro e semplice la voglia di sicurezza e di rendimento.

Il supporto degli Agenti di Sara Vita, presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, è infine alla base dell’attività fondamentale di consulenza professionale che quotidianamente consente ai clienti di comprendere e apprezzare nel dettaglio le caratteristiche dei diversi prodotti a catalogo e di individuare quelli più adatti alle proprie specifiche necessità.

Di seguito, in estrema sintesi, le agevolazioni previste per i Soci ACI:

Saratutelavita (se abbinata alla Garanzia Infortuni): capitale caso morte triplicato se l’assicurato muore per incidente stradale

SaraInvestoBene e Saradanaio: maggior rivalutazione delle prestazioni (*)

SaraMultivalore e Sara Bi-Fuel PIR: riduzione dei caricamenti applicati al premio

Saradanaio Bi-Fuel: riduzione dei caricamenti applicati al premio e maggior rivalutazione delle prestazioni (per la sola componente Rivalutabile) (*)

(*) rendimento trattenuto da Sara vita che passa da 1,3% all’1,2%