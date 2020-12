Milano, contributi per le imprese: la Regione Lombardia proroga i termini per Genius

Regione Lombardia ha spostato il termine per le verifiche automatiche sul Registro delle Imprese e per le conseguenti assegnazioni delle agevolazioni dal 15 dicembre al 15 maggio, stante la proroga del regime quadro temporaneo fino al 30 giugno termine ultimo per concedere la misura straordinaria 'Genius'.

'Genius' ha come finalità, stante l'eccezionalità dell'emergenza covid 19, quella di evitare la restituzione dei contributi a fondo perduto concessi ed erogati a micro, piccole e medie imprese che hanno rendicontato gli interventi finalizzando quindi le agevolazioni ricevute, ma hanno cessato l'attività ovvero chiuso l'unità locale oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della crisi conseguente all'emergenza epidemica covid-19, senza quindi poter rispettare il requisito di tenere aperta l'impresa o la sede oggetto di intervento per 3 o 5 anni come previsto sempre nei bandi.

Sono così trasformati in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l'attività chiudendo la sede oggetto di intervento e, per i casi di cessazione completa dell'attività di impresa, in una forma di sostegno al reddito per l'imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui l'imprenditore sia venuto a mancare.

"Proseguiamo convintamente la strada intrapresa: in Lombardia - ha spiegato l'assessore Alessandro Mattinzoli - siamo tutti uniti per poter affrontare e superare insieme le sfide di questo terribile periodo, perché nessuno sia lasciato solo. Un ottimo lavoro di squadra - ha aggiunto l'assessore Melania Rizzoli - che risponde alle necessità del sistema delle imprese, quindi dei lavoratori lombardi. Una grande collaborazione istituzionale nel segno della condivisione di obiettivi strategici".

A fronte di questa delibera, il beneficio sarà riconosciuto automaticamente senza presentazione di istanze verificando d'ufficio la posizione al Registro Imprese fino alla data del 15 maggio 2021 di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse autonome (con concessioni o erogazioni a decorrere dal 31 gennaio 2015 fino al 31 gennaio 2020) così da effettuare d'ufficio le concessioni dei 'nuovi' aiuti alle imprese e alle famiglie.

Il contributo è a fondo perduto con procedura automatica di incentivazione ed è pari all'importo già concesso ed erogato a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020, verificando d'ufficio chi ricade nell'ambito di applicazione della misura alla data del 15 maggio 2021.