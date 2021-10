Il super negozio di giocattoli Fao Schwarz, quello di Mamma ho perso l'aereo, apre a Milano

Il famoso mega store di giochi Fao Schwarz, quello del film cult "Mamma ho perso l'aereo", apre i battenti anche a Milano. L'inaugurazione è prevista per il 28 ottobre 2021. Si troverà nel cuore della città all'interno di un antico palazzo in via Orefici 15, nei pressi di piazza Cordusio, vicino a Starbucks e Uniqlo. Ben 600 metri quadrati su tre piani riprodurranno la magia del famoso negozio newyorkese, oggi al numero 30 di Rockfeller Plaza .

A dare il la all'apertura è stato l'accordo che Prénatal, già attivo nella distribuzione di giocattoli coi marchi Toys Center e King Jouet, ha firmato in esclusiva con la californiana ThreeSixty per inaugurare il primo flagship store Fao Schwarz dell'Europa continentale proprio nel capoluogo lombardo. Il patto prevede lo sviluppo di un piano strategico che, nell'arco dei prossimi anni, porterà il marchio di giocattoli anche in Spagna, Francia, Portogallo e Benelux, tutte zone in cui Prénatal Retail Group ha già una significativa presenza.

Cos'è Fao Schwarz

Il brand americano di giochi è noto per i suoi spettacolari negozi, i suoi prodotti curati, le esperienze ludiche che offre e i suoi enormi peluche. La sua storia inizia nel 1862, quando l’immigrato tedesco Frederick August Otto Schwarz (Fao, appunto) fonda, a Baltimora, la Fao Schwarz con il nome di "Toy Bazaar". Nel corso degli anni aprono altri Fao Schwarz a Boston, Philadelphia e a New York.

La concorrenza e, soprattutto, l'avvento negli anni Duemila del commercio online ne accelerano il declino. Nel 2015 lo storico negozio sulla quinta strada chiude definitivamente. Quando poi il marchio viene acquisito dal gruppo ThreeSixty, è aperto il nuovo store a Rockefeller Plaza a New York, per poi arrivare anche a Pechino, Londra e Dublino. Nell'immaginario collettivo, Fao Schwarz viene ricordato per una sequenza memorabile in "Big" (1988), film di Penny Marshall. Tom Hanks, che interpreta un ragazzino diventato improvvisamente adulto, arriva nell'immenso store di giochi e suona la pianola-tappeto insieme all'altro protagonista della pellicola Roberto Loggia: il motivetto di "Hearth and Soul" diventa così immortale. Tra le altre cose, quello strumento calpestabile, "The Walking Piano", lungo quasi 5 metri e con tre ottave, è rimasto in esposizione per decenni e un'attrazione imprescindibile del negozio newyorkese.

Non solo. Anche in "Mamma ho riperso l'aereo" (1992) Fao Schwarz compare ed è centrale nelle vicende del film. Nel lungometraggio, però, prende il nome di Duncan's Toy Chest.

Oltre alla caccia al tesoro virtuale disponibile sul sito del marchio di giochi (con diversi premi in palio), in attesa dell'apertura a Milano Fao Schwarz sarà in giro per la città con 'impronte d'orso', una bicicletta delle meraviglie e soldatini in versione extra-large, ad indicare la strada per lo store. "La loro presenza - scrivono gli organizzatori delle iniziative - insieme ad un programma di animazione e di performance artistiche, ricreerà atmosfere magiche e di pura meraviglia e sarà il segno tangibile che il sogno di avere un negozio Fao Schwarz a Milano sta per diventare realtà!".