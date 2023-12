A Roma e Milano iniziata la raccolta delle sigarette elettroniche usate

È partito a Roma e Milano RECYCLE-CIG, il circuito organizzato di raccolta delle sigarette elettroniche esauste che coinvolge le tabaccherie cittadine. Ideato e realizzato da Logista Italia in collaborazione con Federazione Italiana Tabaccai (FIT), e sancito da un Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente, il progetto ha coinvolto attivamente il Centro di Coordinamento RAEE con l’obiettivo di organizzare la raccolta differenziata di sigarette elettroniche monouso e dispositivi ricaricabili giunti a fine ciclo di vita.

Nelle due aree pilota sono già stati installati oltre 2.110 box presso le tabaccherie aderenti all’iniziativa, dove i consumatori possono inserire il dispositivo usato senza obbligo di acquistarne uno nuovo. Nel dettaglio: a Roma sono già attivi 1.009 box (pari al 48% dei punti vendita serviti da Logista), mentre a Milano i raccoglitori installati sono 1.107 (pari al 50% dei punti vendita serviti da Logista).

Ad oggi, ben 25.000 rivendite a livello nazionale hanno già dato la propria adesione alla rete di raccolta RECYCLE-CIG e a breve riceveranno le box per il conferimento dei dispositivi elettronici destinati al riciclo. L’obiettivo è di avviare gradualmente la raccolta su scala nazionale a partire dal mese di gennaio coinvolgendo la totalità delle tabaccherie.

I consumatori possono ora conferire in modo semplice e comodo questi piccoli RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) presso la propria tabaccheria di fiducia: si tratta di un esponenziale ampliamento dei punti di raccolta, senza obbligo di acquisto.



I punti vendita aderenti all’iniziativa sono facilmente individuabili attraverso la mappa interattiva dell’App Logista per te, che può essere scaricata gratuitamente da tutti gli store online e, per questa funzionalità, non è richiesta alcun tipo di registrazione.

“A poche settimane dall’avvio dell’iniziativa abbiamo riscontri al di là delle attese, sia per quanto riguarda le adesioni delle rivendite, sia per il favore con cui il ritiro dei dispositivi è stato accolto dai consumatori di Roma e di Milano, dove, attraverso il nostro customer care, il sito e la App, stanno arrivando già le prime richiesta di ritiro di contenitori riempiti. Il progetto rientra nel programma di sostenibilità che Logista sta integrando in tutte le proprie attività.

RECYCLE-CIG rappresenta un esempio concreto di filiera distributiva sostenibile e produrrà un sensibile contributo alla riduzione dell’impatto ambientale, con importanti effetti positivi anche da un punto di vista economico per la comunità”, ha commentato Federico Rella, Vice Presidente e Direttore Corporate Affairs di Logista Italia.

In Italia gli utilizzatori di sigarette elettroniche ricaricabili o monouso sono aumentati in modo rilevante negli ultimi anni. L’uso dei dispositivi può essere calcolato sull’ordine di milioni, che a fine vita rischiano di creare problemi all’ambiente se non raccolti secondo i protocolli previsti per i rifiuti elettronici. Logista calcola che per ogni milione di pezzi ritirati, possono essere recuperate 40 tonnellate di batterie, 36 tonnellate di plastica, 15 tonnellate di altri materiali, tra cui il prezioso alluminio.

RECYCLE-CIG, con la creazione di una rete di raccolta certificata in collaborazione con le associazioni di categoria, contribuisce a implementare un virtuoso modello di economia circolare e di evitare l’errato conferimento di rifiuti elettronici nella raccolta indifferenziata. Dai box collocati nelle tabaccherie, i dispositivi raccolti saranno trasportati, e tracciati, nei depositi territoriali di Logista, che si occuperà della loro custodia e del conferimento finale ai soggetti autorizzati al recupero, grazie alla collaborazione con il Centro di Coordinamento RAEE.

I consumatori potranno trovare la tabaccheria abilitata al ritiro più vicina attraverso la App Logista per te costantemente aggiornata.

La lista dei punti di ritiro attivi al 12 dicembre è consultabile anche attraverso il sito logista.it

Informazioni su Logista

Logista è il principale operatore di distribuzione integrata ai punti vendita d’Europa. In Italia ha costruito una delle più grandi reti logistiche e commerciali di prossi­mità ed è riconosciuta come partner efficiente e neutrale. Con oltre 90 depositi, rifornisce 60 mila punti vendita nel nostro Paese garantendo allo Stato un gettito erariale di oltre 14 miliardi di euro l’anno.

Logista è impegnata in numerose iniziative di sostenibilità atte a ridurre al minimo l’impatto del business, considerando ambiente, comunità e impresa in una visione di reciproco sviluppo.

Segui Logista su LinkedIn e scopri di più su logista.it