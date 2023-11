L'agenzia di rating Fitch promuove i conti di Milano

L'agenzia di rating americana Fitch promuove i conti pubblici della città metropolitana di Milano. Il giudizio a lungo termine sull'ex provincia di Milano è una tripla B con outlook stabile. Il fatto è stato reso noto dallo stesso ente attraverso una nota. Il dato, comunque, è superiore al 2019 quando la città metropolitana aveva ricevuto un giudizio di rating 'BBB' con outlook negativo, rivisto ulteriormente al ribasso nel 2020 con un 'BBB-', giudizio mantenuto anche durante la pandemia.

"È noto - si legge nella nota di palazzo Isimbardi - che la tripla B di città metropolitana di Milano è condizionata dal rating sovrano dell'Italia e dal suo rapporto debito-Pil". Nell’anno 2022 la città metropolitana di Milano presentava un debito di 457 milioni di euro, progressivamente in diminuzione rispetto ai 629 milioni del 2015 e gli 816 milioni del 2011. Il limite consentito per la spesa per interessi è fissato al 10% delle entrate correnti, per la città metropolitana di Milano è solo al 4,18%.

Fitch sostiene che l'ente mantiene complessivamente un buon controllo dei costi, con le spese che seguono l'andamento delle entrate: "Nel corso 2022, i costi operativi sono cresciuti principalmente a causa dell’aumento dei costi per beni e servizi dovuti all’elevata inflazione e ai costi energetici, parzialmente compensati da ulteriori trasferimenti correlati da parte del governo centrale e dal minor contributo pagato allo Stato, come concorso alla finanza pubblica, che comunque ammontava a 110 milioni per il 2022".

Come evidenziato da Fitch, infine, si registra un crescente aumento degli investimenti, considerata la crescente domanda di interventi di manutenzione e ripristino dopo un decennio di riduzione degli investimenti nelle infrastrutture scolastiche e stradali, dovuta alla presenza di maggiori fondi rispetto agli anni precedenti da parte dell’Ue e del governo centrale, compreso anche il Piano di ripresa e resilienza.