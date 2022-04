42 mila milanesi prendono il reddito di cittadinanza

Sono 42 mila i beneficiari del reddito di cittadinanza nella città di Milano, e 31 mila di questi hanno percepito la pensione di cittadinanza. Lo ha riferito Andrea Orlando, ministro del lavoro e delle politiche sociali, intervenendo all'inaugurazione del forum del welfare 'Milano città giusta. Costruiamola insieme', martedì 26 aprile, al Teatro Elfo Puccini.

Una platea che il ministro ha definito "molto composita, con differenti bisogni", ed in favore dei quali "il sistema del welfare deve necessariamente operare". Già oltre tremila comuni italiani, ha riferito Orlando, hanno predisposto almeno un progetto utile alla collettività, anche nell'ambito della presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza (in Lombardia, al 31 gennaio, sono in tutto 188 mila). Il governo sta valutando interventi per potenziare le possibilità dei comuni sul welfare.

Servizi per senzatetto

E un capitolo il ministro l'ha dedicato anche all'inclusione dei senzatetto, citando i progetti d'investimento articolati grazie ai fondi europei del Pnrr. L'idea è quella di non limitarsi all'accoglienza notturna ma integrare servizi come la ristorazione, l'assistenza sanitaria, la distribuzione della posta ricevuta presso i centri comunali.