Un'azienda di Milano ha regalato una settimana di crociera a tutti i dipendenti

È successo alla Digital Pr Pro, agenzia di media relations di Milano: titolari e dipendenti saranno in crociera per una settimana a giugno

Una crociera gratis per festeggiare i traguardi di un anno di lavoro. È quanto hanno deciso di regalare ai loro dipendenti Jessica Malfatto e Stefano Tagliabue, titolari di Digital Pr Pro, agenzia di media relations di Milano.

"Abbiamo voluto regalare una settimana in crociera a tutte le persone che lavorano in agenzia — hanno spiegato i due co-fondatori —. Nel 2020 abbiamo organizzato due weekend di vacanza per tutto il team, ma quest’anno, considerati i risultati raggiunti, abbiamo deciso di fare qualcosa di più. Passeremo una settimana insieme, a giugno, in sicurezza, grazie ai protocolli attivati dalla compagnia scelta, tra relax, qualche ora di lavoro, escursioni, divertimento. Sarà anche un modo per conoscersi meglio e per costruire relazioni più forti".

La decisione dell'azienda è arrivata dopo una crescita a tre cifre nell'annus horribilis della pandemia (+140%) e un 2021 che, secondo i dati resi noti dalla società, registra un incremento di fatturato del +100% rispetto all'anno precedente. Risultati che hanno portato l'agenzia ad assumere anche sei persone: quattro nel 2020 e due nel primo trimestre del 2021.

Ma la vacanza non è il solo investimento che hanno fatto i due imprenditori per i dipendenti: "Un altro investimento che abbiamo deciso di fare, ad esempio, è quello di mantenere attivi due uffici, a Milano, in due zone diverse, per permettere a ogni persona, quando ha voglia, di ‘viverli’ e vedersi con i colleghi — hanno spiegato —. Ma senza obblighi, perché abbiamo abbracciato lo smart working totale: c’è chi ama ritrovarsi in ufficio anche due volte a settimana, in totale autonomia, e chi invece ama lavorare da casa. Libertà di scelta totale".