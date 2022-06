A Milano il ministro renato brunetta consegna il premio al valore pubblico al progetto Yes I start up

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Creare valore, e nello specifico “Valore pubblico”: questo è il titolo dell’importante evento organizzato Lunedì 20 Giugno dall’Università SDA Bocconi di Milano, con l’obiettivo di premiare e far conoscere “la Pubblica Amministrazione che funziona”, valorizzando e condividendo le best practice nell’ambito delle Amministrazioni. I progetti candidati sono risultati 179, divisi per ambiti: dalla sostenibilità alla digitalizzazione, dall’innovazione gestionale alla semplificazione, solo per citarne alcuni. Yes I Start Up (YISU), il progetto realizzato dall’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) nell’ambito dell’accordo istituzionale ANPAL, si è distinto classificandosi primo per la categoria “Lavoro e sviluppo economico e imprenditoriale”. L’iniziativa, ideata dalla Sda Bocconi School of Management e dal Gruppo Editoriale Gedi, con il patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione, del Dipartimento della Funzione pubblica e di Anci e Upi, ha conosciuto la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il quale ha consegnato direttamente gli attestati ai progetti vincitori e a quelli destinatari di menzione speciale. Un momento, questo, che ha posto l’accento su un ulteriore valore pubblico, richiamato peraltro sia durante la moderazione del Professor Giovanni Vallotti sia dallo stesso Titolare del Dicastero: quello della presenza, intesa anche come orgogliosa testimonianza del fatto di essere dipendenti pubblici. Tra gli elementi di forte innovazione adottati da Yes I Start Up, e che motivano l’importante riconoscimento della Bocconi, si colloca senza dubbio l’abilità nell’aver saputo creare una sinergica rete partenariale di collaborazione pubblico-privato Questo dà luogo a una misura di Politica attiva del lavoro realmente di “prossimità”, in cui la standardizzazione del percorso formativo consente di uniformare sia le strategie di azione sia i livelli di apprendimento. A partire dall’edizione 2018/2020, e con l’attuale edizione 2021/2022, a oggi il progetto ha formato e accompagnato alla stesura di un Business Plan personalizzato oltre 2500 NEET e più di 1200 tra donne e disoccupati di lunga durata. “SDABocconi4gov - Valore pubblico è un riconoscimento di merito per le Pubbliche amministrazioni che operano in modo innovativo”, afferma il Segretario Generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito Riccardo Graziano, ritirando il premio dalle mani del Ministro Brunetta. E aggiunge, “abbiamo partecipato a questo bando, riservato alle eccellenze Pubbliche del nostro Paese, per presentare un progetto realizzato con ANPAL dei cui risultati siamo particolarmente fieri. Tale progetto intende promuovere l’autoimprenditorialità attraverso politiche attive per il lavoro, e ciò in linea con gli indirizzi nazionali ed europei per il sostegno alla produttività, nonché per aiutare a soddisfare le necessità di un mercato in cui urge ricostruire la domanda di lavoro attraverso il fondamentale sostegno dello Stato. L’Ente Nazionale per il Microcredito ha nella sua mission la lotta alle esclusioni sociali e finanziarie attraverso l’educazione e la promozione di innovazione, sostenibilità e progettualità. Un ringraziamento al Gruppo di lavoro del progetto, coordinato da Nicola Patrizi e Giancarlo Proietto, ed a tutti i Colleghi che hanno permesso di raggiungere questo importante obiettivo”. A dimostrazione del fatto che, laddove l’impegno si coniuga con la creatività e la dedizione ai territori, anche la Pubblica Amministrazione italiana si sa dimostrare efficace ed efficiente: capace di creare valore - valore pubblico - per i singoli e per tutta la comunità. Maggiori informazioni sul progetto Yes I Start Up e sulla linea di finanziamento SELFIEmployment sono reperibili consultando i seguenti siti: https://www.diventaimprenditore.eu/ https://www.microcredito.gov.it/progetti.html https://www.anpal.gov.it/yes-i-start-up https://www.anpal.gov.it/selfie-employment