Palazzo Marino revisionerà periodicamente le società partecipate del Comune

Il Consiglio comunale ha approvato, con 28 voti a favore e 11 astenuti, la revisione periodica delle società partecipate varata dalla Giunta il 3 dicembre scorso e presentata in Aula dall’assessore al Bilancio Emmanuel Conte. Si tratta di una ricognizione annuale chiesta dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica del 2016: se le quote sono in aziende che producono beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione, il Comune deve avviarne l’alienazione o la razionalizzazione.

Con la delibera approvata si prevede pertanto il “mantenimento senza interventi” per 12 delle 14 società a partecipazione diretta del Comune di Milano (MM Spa, Amat, MilanoSport, Milano Ristorazione, Sogemi, Atm, Spv Linea M4, Sea, A2a, Arexpo, Azienda Farmacie Milanesi, CAP Holding).

In liquidazione Expo 2015 Spa, è stata avviata la procedura di alienazione di Air Liquide Italia Spa, che si occupa della produzione di gas industriali: la cessione dello 0,45% (75.792 azioni, per 75.792 euro nominali), ricevuto dal Comune di Milano per lascito testamentario, era stata già decisa dal Consiglio comunale nella ricognizione del dicembre 2019, ma è stata rallentata dall’emergenza covid 19.

“Mantenimento senza interventi” anche per le dieci partecipazioni indirette detenute da Palazzo Marino tramite Atm (oltre a quella in SPV Linea M4 già detenuta direttamente dal Comune di Milano), per due partecipazioni tramite Cap Holding (una terza è in liquidazione) e per otto delle nove partecipate tramite Sea: riguardo alla nona, Romaimport srl, controllata al 99,26% da Astaldi, il Consiglio comunale aveva già deciso nel dicembre 2018 la cessione della quota detenuta da Sea, pari allo 0,23%, ma la procedura non è ancora conclusa.

“Siamo arrivati al quarto anno di questa attività di ricognizione - ha spiegato l’assessore Conte -, che mira a valutare la coerenza delle partecipazioni rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali. Sul 2020 non abbiamo rilievi, continua l’attività di perfezionamento delle ricognizioni precedenti”.