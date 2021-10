Il negozio online (della Regione) che vende ex rifiuti

Trasformare gli scarti edili in risorse, venderli e utilizzarli per riempimenti, sottofondi (stradali, ferroviari, aeroportuali), fondazioni, confezionamento di calcestruzzi. È questo l'obiettivo del market inerti, piattaforma su cui si potranno comprare aggregati riciclati derivanti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione. L’iniziativa è stata presentata dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo e dal presidente di Ance Lombardia (Associazione nazionale dei costruttori edili) Tiziano Pavoni durante una conferenza stampa nella giornata di giovedì 21 ottobre.

Il ‘market inerti’ è un progetto di Regione e Ance Lombardia, realizzato da Arpa, anche con la collaborazione di Anapar e Anepla. Risponde all’indicazione della normativa sui rifiuti, che prevede esplicitamente che le regioni promuovano iniziative per favorire lo scambio degli "aggregati riciclati", come previsto dal piano d’azione nazionale per gli acquisti verdi e dal Pdl cave della Lombardia.

"Sul fronte dell’economia circolare – ha detto l'assessore Cattaneo – in Lombardia siamo all’avanguardia e il ‘Market inerti’ è un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato a sostegno dell’economia circolare. La produzione lombarda di rifiuti speciali infatti, secondo i dati del 2018, si attesta sui 32 milioni di tonnellate, di cui circa il 40% (13 milioni) sono inerti derivanti da demolizione e costruzione. Si tratta di un trend crescente con un incremento di circa 3,9 milioni di tonnellate rispetto al 2010 (+35%)".

"Nella nostra Regione – ha proseguito l’assessore – oggi recuperiamo molti più rifiuti di questo tipo. Nello stesso tempo a partire dal 2010 è stata incrementata proporzionalmente anche la percentuale di recupero (+59%). Basti pensare che nel 2018 solo il 4% degli inerti è andato a smaltimento, mentre il 96% di essi è stato avviato a operazioni di recupero. L’efficienza degli impianti di recupero è molto alta, pari a circa il 98%. Quindi tutti i rifiuti avviati a tali impianti vengono trasformati in materia. Resta però difficile il collocamento di tale materiale per logiche di mercato".

Nella piattaforma vengono diffuse le informazioni sugli aggregati riciclati disponibili sul mercato, che possono essere utilizzati in sostituzione del materiale inerte di cava, per la realizzazione di opere pubbliche e private. Tale materia può essere destinata a molteplici utilizzi ambientali e ingegneristici come realizzazione di rilevati, riempimenti, sottofondi (stradali, ferroviari, aeroportuali), fondazioni e confezionamento di calcestruzzi. Compatibilmente coi requisiti ambientali e prestazionali richiesti.