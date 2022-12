Rigenerazione Urbana Reale con il Digitale. L'evento conclusivo del progetto UIA DARE

Giunge a conclusione il progetto UIA DARE, coordinato dal Comune di Ravenna in ambito Transizione Digitale, che ha sviluppato un nuovo approccio alla rigenerazione urbana, supportata dal digitale. DARE è l'unico progetto UIA italiano approvato in ambito Digital Transition.

L’ evento conclusivo, Rigenerazione Urbana Reale con il Digitale, si terrà martedì 13 dicembre dalle ore 09:30 alle ore 16:30 presso il MEET - Digital Culture Center a Milano.

Si tratta di una giornata di condivisione dedicata a idee, metodi e strumenti digitali per la rigenerazione urbana sviluppati e testati dal Comune di Ravenna e dal partenariato di progetto per la rigenerazione del quartiere Darsena. Questa sarà l’occasione per conoscere e approfondire un nuovo approccio alla rigenerazione urbana in logica collaborativa, supportata dal digitale portato avanti da DARE. Per saperne di più, visitate il portale della rigenerazione urbana Darsena Ravenna Approdo Comune.

Rigenerazione Urbana Reale con il Digitale si sviluppa in due momenti fortemente correlati. La mattinata sarà dedicata alla presentazione degli esiti del progetto DARE e degli strumenti digitali e collaborativi utilizzati durante il processo di rigenerazione urbana. Dopo un light lunch, saranno previsti dei momenti tematici di approfondimento (Networking corners), nei quali verranno approfonditi gli argomenti trattati durante la mattina con gli esperti del partenariato DARE. In chiusura, una riflessione sulle modalità e opportunità per trasferire le Buone Pratiche ad altre città italiane ed europee.

La giornata sarà moderata da Ilda Curti (Esperta di rigenerazione urbana) e vedrà la partecipazione di Maria Grazia Mattei (Fondatrice e Presidente MEET). Interverranno, tra gli altri, Federica Del Conte (Assessora a lavori pubblici e rigenerazione del Comune di Ravenna), Igor Gallonetto (Assessore alla Transizione digitale del Comune di Ravenna), Simonde D'Antonio (ANCI-National Contact point Urbact-UIA), Levente Polyack (UIA Expert), Saveria Teston (DARE Innovation manager di processo), Gabriele Tazzari (DARE System integrator).

Durante i Networking Corners sarà possibile approfondire le tematiche insieme ad esperte ed esperti di CINECA, ENEA, ChiaLab, Università di Bologna FrameLab, European Crowdfunding Network, StudioMapp, CIFLA, BiPart,

CNA Ravenna, Certimac, Legacoop Romagna.

Qui il programma completo della giornata.

Poiché i posti sono limitati, si richiede conferma della presenza compilando il modulo di iscrizione al seguente link: Rigenerazione Urbana Reale con il Digitale.

Aspettando l'evento è possibile scoprire i contenuti del progetto sul portale della rigenerazione urbana Darsena Ravenna.

Tutti gli eventi sono aperti a tutti e gratuiti e, per chi non riuscirà a partecipare in presenza, parte dell’evento sarà trasmesso in streaming.