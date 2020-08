La Fiera di Milano riapre dopo il lockdown: il polo espositivo riparte dalla moda

La Fiera di Milano riparte dalla moda. Dopo il lockdown anche il polo fieristico di Rho-Pero aprirà le sue porte e il primo appuntamento in calendario è "Milano Unica", kermesse dedicata al tessile e agli accessori d'abbigliamento di alta gamma, che si svolgerà dall'8 al 9 settembre.

I padiglioni torneranno ad animarsi verso la fine del mese e più nel dettaglio a partire dal 19 settembre quando si svolgeranno Homi fashion & jewels (dal 19 al 22 settembre). Successivamente (dal 20 al 23 settembre) sarà la volta di Mipel Micam, The One Milano e Lineapelle: appuntamenti dedicati alla pelletteria e alle calzature e al business della moda. Mentre a chiudere le manifestazioni fieristiche nel mese di settembre sarà Autoclassica, salone interamente dedicato agli appassionati di auto.

"Si riparte nella convinzione che sarà un lavoro lungo e complesso per riprendere a pieno regime, ma certamente il settore fieristico-congressuale italiano sarà tra i primi a contribuire alla ripresa del nostro Paese — ha dichiarato Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano —. A settembre il settore fieristico e congressuale potrà riprendersi quel doppio ruolo che da sempre gli appartiene: strumento di politica industriale di tanti settori strategici per l’economia nazionale, e primario attore nella politica territoriale, in grado di fornire un contributo sostanziale allo sviluppo delle economie locali".

Ma gli appuntamenti fieristici non si esauriranno a settmbre: sono state confermate anche fiere a ottobre (come Bimu, la fiera dedicata alle macchine utensili). Fiere di settore ma non solo: scorrendo il calendario fino a dicembre si scopre che è stata confermata anche la 25esima edizione dell'Artigiano in Fiera, in programma dal 5 al 13 dicembre.