Fatturato e produzione in crescita: prosegue la ripresa delle aziende manifatturiere di Milano

Prosegue, anche se più lentamente, la ripresa di produzione, fatturato, commesse acquisite per le aziende manifatturiere di Milano. È quanto emerge da un'anticipazione dei dati delle analisi congiunturali del quarto trimestre 2020 del Servizio Studi della Camera di commercio. Il report è stato pubblicato nella giornata di mercoledì 17 febbraio in occasione della presentazione di Unioncamere Lombardia dei risultati dell'analisi congiunturale del settore manifatturiero.

Guardando al fatturato, rispetto al trimestre precedente, le imprese manifatturiere dell'area metropolitana milanese hanno fatto registrare una crescita del 5,8%. Sul fronte della produzione, invece, c'è stato un incremento del 2,1% rispetto al trimestre precedente. Sono negativi, invece, i dati tendenziali rispetto a un anno fa (quarto trimestre 2019). Il fatturato delle aziende milanesi è diminuito dello 0,9% mentre la produzione è crollata del -3,7%.

Gli indicatori congiunturali, secondo quanto reso noto dalla camera di commercio, registrano nei confronti del precedente trimestre una crescita della produzione industriale (+2,1% destagionalizzato), in linea con quanto rilevato in Lombardia (+2,7%). A questa si è associata nel trimestre ad una crescita del fatturato (+5,8%), che supera nel trend quanto evidenziato in regione (+4,3% destagionalizzato). Mentre riprendono rispetto al trimestre precedente gli ordini esteri ma non quelli interni (+1,4% e -4,7% destagionalizzato).

In Lombardia si è assistito ad una crescita della domanda proveniente dal mercato interno (+3,5%) e ad una ripresa maggiore dall’estero (+8,3%). Ancora negativa la variazione tendenziale su base annua, -3,7% per la produzione, in linea con la Lombardia, -2,6%, -0,9% il fatturato totale rispetto al -0,6% lombardo, in calo gli ordini, -1,7% rispetto al +0,5% lombardo.