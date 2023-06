Progetto di riqualificazione del parco pubblico per attività ludiche, ricreative e sportive

La riqualificazione del parco pubblico per attività ludiche, ricreative e sportive è un progetto ambizioso e molto importante per la comunità locale.

Ogni cittadino ha il diritto di usufruire di spazi verdi di qualità, attrezzati e sicuri, dove poter trascorrere il proprio tempo libero in modo sano e divertente.

Grazie a questo intervento di valorizzazione territoriale, si creeranno delle opportunità non solo per il benessere fisico e psicologico degli abitanti, ma anche per lo sviluppo economico e turistico della città. Il parco pubblico diventerà un luogo di aggregazione sociale e di attività, dove tutte le generazioni potranno trovare stimoli e divertimento. Questo progetto rappresenta una grande scommessa sul futuro, investendo nella qualità della vita delle persone e nella crescita della comunità.

COMUNE DI FERNO: Affidamento in concessione per la gestione del Parco Comunale e degli impianti sportivi annessi

L’Amministrazione Comunale intende affidare ad un operatore economico la gestione e la riqualificazione del Parco Pubblico (Area ludico ricreativa e impianti sportivi) sito via M. Polo ang. Via Pedrotti, identificato all’ Agenzia del territorio fg. 15 mappali 7507, 9602,9603. A tal proposito ha avviato una consultazione preliminare di mercato per ottenere indicazioni circa l’esistenza di operatori economici interessati e delle condizioni economiche sostenibili per la gestione.

Sul sito del Comune di Ferno sono pubblicati:

avviso schema domanda di partecipazione alla consultazione preliminare di mercato e dichiarazione unica elaborati grafici degli immobili interessati dalla procedura.

Su tale sedime, nell’anno 2006, è stato avviato un intervento di riqualificazione ambientale grazie al quale sono stati realizzati un parco pubblico, con funzioni ludico ricreative e sportive, costituito da una ampia area verde attrezzata con giochi per bambini suddivisa in zone per età dai 3 a 14 anni, un bar con spazio pavimentato all’aperto, una zona a verde ove sono collocati due campi da bocce e un campo da gioco con fondo in cls.

Gli impianti sportivi realizzati sono: un campo da calcio coperto, un campo da calcio / tennis scoperto con fondo in erba sintetica, un campo da calcio in erba, un campo da beach volley e un edificio a due blocchi spogliatoi con relativi servizi igienici, locale docce, locale tecnico e deposito.

Il parco è servito da un ampio parcheggio e da un manufatto edilizio con servizi igienici.

La riqualificazione ambientale è stata inoltre completata negli anni successivi con una tensostruttura per feste e una cucina con area ristoro che non saranno oggetto della procedura di affidamento a terzi.

A tal fine, ha avviato una consultazione preliminare di mercato finalizzata a informare gli operatori economici circa i propri programmi futuri affinché gli affidamenti avvengano secondo i migliori criteri tecnici e concorrenziali. Essa persegue lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della Stazione Appaltante ed è volta a far convergere gli sforzi della domanda e dell’offerta al fine di favorire la migliore qualità delle prestazioni.

La consultazione sarà svolta al fine di accertare l’assetto del mercato e ricevere indicazioni circa le condizioni economiche sostenibili dagli operatori economici presenti o l’effettiva esistenza di più operatori economici interessati.

La S.A. non vincola il concessionario ad alcuna tipologia fissa di progetto gestionale e dunque saranno considerate ammissibili iniziative legate a calcio, tennis, paddle, e altri sport minori e ritiene ammissibile quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Le aree interessate dalla gestione sono meglio individuate nella tavola allegata, contraddistinte dalle lettere C1, C2, C3, C4, C5, C6, E1, E2, E3 ed E6. Con precisazione che l’immobile contraddistinto dalla lettera E6 -trattasi dei servizi igienici che dovranno essere sempre aperti negli orari di fruizione del parco e nelle giornate di utilizzo della struttura feste o della cucina per eventi organizzati dall'amministrazione comunale o di terzi.

Ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell'operazione l'Amministrazione è disponibile a stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico dell’importo massimo di € 400.000,00.