A Milano hanno aperto due ristoranti che servono solo surgelati

Nessun asterisco sul menù, perché i piatti serviti sono tutti surgelati. Dall'antipasto al dolce. Tutti. Sono i tratti distintivi dei due ristoranti aperti dal colosso dei surgelati Bofrost a Milano. I locali si trovano in via Cesare Correnti (nel cuore di Milano) e in via Plinio (zona viale Abruzzi). Per l'azienda è un test. Se la formula avrà successo la multinazionale è orientata a riproporla anche in altre aree metropolitane e in diverse nazioni d'Europa, si legge in una nota diramata dal gruppo.

In cucina gli strumenti di lavoro sono ridotti all'osso: ci sono piastre, forni a microonde e fornelli, oltre a diversi congelatori. Il minimo indispensabile, anche perché nel locale lavorano due persone che si occupano principalmente di scaldare i surgelati e servirli ai tavoli (ogni locale ha giusto una manciata di posti a sedere). Non solo, dai due ristoranti si può ordinare anche attraverso le piattaforme di delivery, in questo caso i piatti (già preparati, è il caso di dirlo) verranno recapitati a casa dei clienti attraverso i fattorini.

Nei locali, comunque, si può scegliere tra oltre 400 specialità, una selezione di primi piatti della proposta "business food", verdure, piatti asiatici e dessert. Per il momento ci sono solo piatti surgelati, ma dalla multinazionale hanno spiegato che a breve arriveranno in menù anche prodotti freschi, come salumi e latticini.

"Abbiamo studiato questa novità per raggiungere una clientela metropolitana che è perfettamente in target con le proposte di Bofrost, caratterizzate da alta qualità ed elevata componente di servizio, adottando una formula che ben si sposa con le esigenze di chi lavora o risiede nel centro cittadino - ha spiegato l'amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin -. Persone alla ricerca di una pausa pranzo diversa, veloce ma allo stesso tempo sana e gustosa, così come di modalità di asporto e delivery più adatte alla vita di città e alle spese 'micro'".