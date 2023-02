57 negozi verranno risarciti per i danni subiti dai cantieri della M4

Sono 57 le micro imprese di Milano (bar, negozi, ristoranti e artigiani) che riceveranno dal comune contributi per i disagi subiti dai lavori per la M4. Mediamente ogni attività riceverà 8.655 euro da usare per utenze, stipendi del personale o affitti (per un ammontare complessivo di 500mila euro)

Le attività che beneficeranno del contributo sono: 26 negozi di vicinato, 18 bar e ristoranti, 5 parrucchieri, 8 agenzie o altre attività. Tutte realtà che avendo una o più vetrine affacciate sui cantieri hanno subito disagi. I soldi sono stati distribuiti attraverso un bando che si è chiuso lo scorso 19 gennaio. Le richieste sono arrivate dagli esercizi che si trovano nelle tre tratte della linea metropolitana; cinque domande dalla zona est (da Linate a Tricolore) nella quale i cantieri risultano già in fase avanzata, 27 dalla zona ovest (da Solari a San Cristoforo) e 25 provenienti da negozi del centro (da Vivaio a San Vittore). I contributi saranno liquidati in base all'ordine cronologico di arrivo della rendicontazione delle spese.

Da palazzo Marino precisano che dal 2016 ad oggi "sono oltre 250 le micro e piccole imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni del Comune per un totale di 6,5 milioni di euro".