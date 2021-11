Boutique, ristoranti e cinema: come sarà il nuovo Odeon

Non una semplice multisala ma una soluzione a metà tra un cinema dal gusto steampunk, boutique e (anche) uffici. È pronto a cambiare pelle il cinema Odeon, storico simbolo di Milano tra via Santa Radegonda e via Agnello (letteralmente all'ombra della Madonnina).

L’Odeon del futuro (la consegna è prevista per il 2024) sarà uno spazio nuovo per Milano, "un hub esperienziale", precisano i costruttori, in cui al cinema The Space, ricollocato in più sale al piano interrato come parte integrante del modello, si affiancherà una serie di altri servizi. Nello spazio sorgeranno negozi ristoranti e uffici; in linea con la dimensione policentrica del "vecchio" Odeon in cui convivevano teatro, cinema, sala da te?, birreria, salone da ballo e ristorante.

L'edificio manterrà il suo carattere. "I pregi architettonici dell'edificio rimarranno inalterati come simbolo della struttura, e integrati nel nuovo spazio", si legge in un comunicato della società. Il progetto - realizzato da Progetto Cmr per il Fondo Aedison, gestito da Dea Capital Real Estate Sgr, che ne è il proprietario - prevede di mantenere il foyer di ingresso, con il suo pavimento in marmi policromi, lo scalone principale che conduce al piano terra e la sala storica al piano terra.

Foto - Rendering dell'Odeon

"L’obiettivo è stato quello di reinventare l’edificio esistente conciliando i vincoli architettonici con le esigenze odierne e tecnologiche, soprattutto quelle inerenti la sostenibilità - sostiene Renzo Misitano, executive director real estate development di Dea Capital Real Estate Sgr -. È stato studiato il miglior rapporto possibile tra la storia dell’immobile e un nuovo ruolo in una città contemporanea e in evoluzione come Milano; siamo certi che il risultato finale stupirà per primi i milanesi così affezionati a questo angolo del centro storico".

Cinema, ma anche negozi. E per il momento non sono ancora stati svelati i brand interessati a prendere casa letteralmente nel cuore della città. "Il nuovo disegno degli spazi dell’Odeon, oggi disponibile per la locazione e al vaglio di alcuni brand internazionali, sicuramente porterà nel centro di Milano un grande nome del lifestyle retail contemporaneo, protagonista del mondo fashion o tech, ma anche dell’automotive o dell’entertainment" spiegano Sabrina Longhi, head of high street retail per italy sotheby’s international realty e Niccolò Suardi, head of high street retail per colliers international italia.

Un nuovo capitolo per l'Odeon ma sicuro non sarà la sua trasformazione definitiva. L'edificio che ospita il cinema, infatti, è stato costruito nel 1803 come tatto e negli anni si è trasformato da Centrale Termoelettrica (1880) a cinema (1929), fino a ospitare la prima multisala di Milano nel 1986.