Come sta andando l'economia di Milano e della Lombardia

Tutto sommato sta reggendo abbastanza bene l'economia lombarda. Le imprese, pur in un progressivo peggioramento del quadro internazionale, tengono e i dati economici possono essere considerati positivamente: si registra infatti un calo assolutamente contenuto delle performance in una situazione lombarda complessiva importante.

È la sintesi dell'analisi congiunturale del terzo trimestre dell'anno relativa alla manifattura lombarda. Non è tutto rosa e fiori, anzi: a causa di fattori esterni le aspettative e il clima di fiducia appaiono incerte e prevalgono le attese di stagnazione per tutti gli indicatori, segnale di un diffuso clima di insicurezza.

Cala la produzione industriale

La produzione industriale vira in negativo, sia rispetto al trimestre precedente (-0,7%) sia su base annua (-1,5%). Resiste l'artigianato (+0,2% congiunturale) dove preoccupa però il calo degli ordini. A causa dell'inflazione e del caro-tassi che provocano una contrazione dei consumi, sono gli ordini interni a soffrire maggiormente registrando un calo significativo per l'industria (-1,4% congiunturale) e più contenuto per l'artigianato (-0,3%). Difficile il confronto dei tendenziali con i buoni risultati dell'anno precedente: dal +7,8% al -3,5% l'industria e dal +3,6% al -1,3% l'artigianato. Anche gli ordini esteri flettono rispetto al trimestre precedente, ma meno intensamente (-0,3% l'industria e -0,1% l'artigianato).

Vanno bene abbigliamento e alimentari

Il dato medio complessivo sulla produzione industriale è la sintesi di andamenti differenti per segno ed intensità a livello settoriale, con una maggior diffusione del segno negativo che tocca 9 settori su 13, che varia dal -9,4% del tessile al -0,7% della meccanica. All'opposto sono ancora positivi abbigliamento (+9,6%) e alimentari (+1,2%). Positivi ma deboli i mezzi di trasporto (+0,5%) e la chimica (+0,4%).