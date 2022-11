Perché oggi a Milano i pacchi Amazon potrebbero non arrivare

I pacchi di Amazon potrebbero arrivare in ritardo nella giornata di mercoledì 30 novembre. Il motivo? Uno sciopero dei lavoratori PostalCoop in appalto alla divisione Prime now di Amazon che chiedono un aumento di stipendio.

L'agitazione è iniziata alle 7 di mercoledì. Durante la mattinata alcuni lavoratori hanno cercato di bloccare il cancello della sede di via Nicolodi con un'automobile, come riferito dalla questura. La situazione, comunque, è abbastanza tranquilla. "Mentre con anni di lotte e contrattazione - si legge in una nota della Filt Cgil - i drivers di Amazon hanno ottenuto importanti miglioramenti economici e normativi, nella divisione Prime di Amazon riscontriamo una profonda arretratezza delle condizioni".

"L'azienda - hanno proseguito i sindacati - ha in questi anni contrastato in ogni modo il sindacato e le sue rappresentanze, utilizzato massicciamente le partite Iva e applicato parzialmente il ccnl sottraendosi alla contrattazione. Questo atteggiamento avverso alla Filt Cgil ha creato differenze retributive rispetto ai drivers Amazon coperti da contrattazione di circa 500 euro mensili e un clima lavorativo non più tollerabile. Chiediamo gli stessi diritti ottenuti a livello regionale e nazionale per i migliaia di lavoratori in appalto al Colosso di Seattle. Non ci fermiamo".