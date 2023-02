Il più famoso caffè di Firenze apre nel cuore di Milano

Rivoire a Firenze è una istituzione. E il locale di piazza della Signoria punta a diventarlo anche a Milano dove sbarcherà nelle prossime settimane con un locale nel cuore del quartiere di Brera. La società che controlla il marchio, infatti, sta cercando di esportare il format anche fuori dalla città rinascimentale.

Rivoire ha annunciato l'apertura di tre nuove sedi a Milano, di cui la prima, un flagship store, prevede l’inaugurazione in tempo per la prossima Pasqua in piazza Formentini, zona Brera, uno dei cuori chic della città. In realtà farà di più: Carmine Rotondaro, attuale proprietario e artefice della rinascita della sede di Firenze, "ha ideato un concept per i nuovi locali che offrirà ai clienti un’esperienza inaspettata, una vera e propria immersione nel mondo Rivoire guidata non solo dal palato", si legge nella nota della società.

Il nuovo format prevede una particolare concezione di decorazione delle pareti, che saranno completamente ricoperte da immagini di opere rinascimentali e barocche. "Un richiamo forte alla grande arte fiorentina, culla della tradizione Rivoire, ma realizzato nello spirito contemporaneo del metaverso, superando il concetto di affresco e raggiungendo un inatteso effetto quasi tridimensionale", precisano dalla società.

Gli elementi distintivi che caratterizzano il locale di Firenze saranno invece richiamati dallo stile degli arredi in legno, bancone e scaffalature, dagli antichi lampadari messi a disposizione dalla collezione privata di Carmine Rotondaro, e dalla scelta della pietra per il pavimento in onice rosa, colore simbolico del brand. Inoltre nel locale di Milano si potrà degustare la tradizionale cioccolata preparata secondo le antiche ricette dei maestri cioccolatieri Rivoire.

Rivoire: la storia del caffè

Il locale fiorentino (con 150 anni di storia alle spalle) è stato fondato da Enrico Rivoire che, ancor prima, gestiva un locale di Torino dove era "fornitore ufficiale di cioccolato della famiglia reale torinese", precisano dalla società. Quando la capitale d'Italia fu trasferita da Torino a Firenze, Enrico Rivoire scelse di seguire la corte nella nuova capitale italiana dove nel 1872 aprì un nuovo locale a pochi passi da Palazzo Vecchio.