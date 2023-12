Valigeria Roncato apre un negozio monomarca a Scalo Milano

La valigeria Roncato - azienda di valigeria e accessori da viaggio - prosegue nello sviluppo qualitativo della propria rete di distribuzione attraverso l’inaugurazione di un nuovo store monomarca all’interno di Scalo Milano Outlet & More.

"Il nuovo spazio, caratterizzato da ampi e luminosi interni, rappresenta un'evoluzione dei negozi monomarca del brand. Gli spazi più ampi offrono ai clienti un'esperienza di shopping più confortevole e accogliente, mentre il nuovo layout in colori chiari riflette l'eleganza e la modernità che contraddistinguono i prodotti Roncato", si legge in un comunicato del gruppo.

All'interno del nuovo store, i clienti avranno accesso a tutte le categorie merceologiche del brand, non solo le valigie Made in Italy, ma anche zaini e tracolle porta computer, borse da donna, piccola pelletteria ed accessori. La scelta strategica di aprire uno store presso Scalo Milano Outlet & More è stata dettata dalla volontà di "offrire a tutti i clienti un'esperienza di shopping unica, in un luogo che rappresenta un centro nevralgico dello shopping e del lifestyle milanese. Inoltre, la posizione privilegiata, a soli 15 minuti dal centro meneghino, permetterà di raggiungere un pubblico più ampio, consolidando la presenza di RV Roncato nel panorama retail italiano", prosegue lo scritto.

Il presidente Cristiano Roncato commenta: "Siamo felici di aprire il nostro nuovo store a Scalo Milano Outlet & More. La scelta di questa posizione riflette la nostra costante ricerca di innovazione e di offrire il meglio ai nostri clienti. Siamo certi che il nuovo spazio diventerà un punto di riferimento per gli amanti del nostro marchio".