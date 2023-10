Salario minimo milanese? Sala promette che ci lavorerà

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è pronto a lavorare sul tema del salario minimo, che a livello nazionale è "una battaglia giusta", che però riguarda "altre realtà dove chiaramente i salari sono molto bassi". Lo ha detto a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Statale, lunedì mattina, rispondendo a chi gli chiedeva che cosa ne pensasse dell'idea di un salario minimo specifico per Milano, sul modello di quanto fatto a Londra.

La proposta del salario minimo superiore per Milano è stata lanciata dal movimento 'Adesso!', fondato dall'editore Tomaso Greco, in riferimento soprattutto alla difficoltà, per gli under 40, di vivere nel capoluogo lombardo, dato un rapporto tra stipendi e costo delle case molto sfavorevole. "C'è una questione che accomuna tante grandi città", ha detto lunedì Sala: "Bisogna lavorare anche sapendo che cosa possiamo fare, perché è chiaro che il Comune non ha risorse in più da mettere".