Milano avrà un "salario minimo"

Una commissione di esperti per stabilire la quantificazione di un salario minimo adeguato alla realtà di Milano. È quanto si propone il movimento 'Adesso!', che ne ha fatto una sua battaglia, e del think tank Tortuga, sul modello del 'Living Wage' di Londra. Una volta calcolato, il salario minimo milanese verrà messo a disposizione di Palazzo Marino, delle imprese e dei sindacati. Nel mese di ottobre del 2023, il sindaco di Milano Beppe Sala, interpellato sul tema, si era detto disponibile a discuterne.

La ricerca alla base della proposta dice che il salario medio milanese dei lavoratori con reddito più basso è di 8,45 euro all'ora, il 2% più alto rispetto al resto d'Italia e l'1% più basso rispetto al resto della Lombardia. E, nella classe dei lavoratori con la sola licenza elementare o media, la differenza è ancora più marcata: 7,84 euro di salario medio orario milanese, il 4% più basso del resto della Lombardia e l'1% più basso della media italiana, con costi della vita nettamente più alti.

Considerando il costo della vita (un solo esempio: gli affitti medi del capoluogo milanese arrivano anche al doppio rispetto ai comuni dell'hinterland), per una coppia da 30 a 59 anni la maggiorazione tra Milano e le altre aree metropolitane italiane è del 22%, ma arriva al 35% rispetto ai comuni italiani sotto i 50mila abitanti. E l'aumento dei costi per beni e servizi essenziali a Milano, per una famiglia con due genitori 30-59enni e un figlio adolescente è del 20% rispetto alle altre aree metropolitane e del 29% rispetto agli altri comuni.

"A Milano il rapporto tra prezzi e stipendi negli ultimi decenni è progressivamente peggiorato, ma il processo non è irreversibile", ha spiegato Tomaso Greco, fondatore di Adesso!: "A Londra c’è una fondazione indipendente rispetto alle istituzioni che annualmente definisce qual è il livello minimo salariale per vivere dignitosamente in città. L’obiettivo di questo nuovo gruppo di studio è definire un metodo per calcolare anche a Milano il salario giusto per vivere in città. È un percorso che nasce con molti dei soggetti interessati e che verrà allargato, per avere una prospettiva ampia e arrivare a un risultato condiviso".

Una commissione apposita, indipendente, calcolerà ogni anno il salario orario considerato minimo per poter vivere dignitosamente in città. Non è ancora nota la composizione di questa commissione, ma l'idea è scaturita da un convegno tenutosi a Palazzo Marino, a cui hanno partecipato esponenti di Confcommercio, della Cna, delle università e dei sindacati.