Saldi estivi al via in Lombardia dal 3 luglio

Si avvicinano i saldi estivi 2021: in Lombardia inizieranno sabato 3 luglio. Come sempre, la durata massima del periodo dei saldi sarà di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno martedì 31 agosto. In base al testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere non è stato invece più possibile effettuare le vendite promozionali a partire da giovedì 3 giugno 2021 (30 giorni prima dell'inizio dei saldi).

Oltre a stabilire la data di inizio e fine delle giornate di sconti, la Regione Lombardia pubblica una serie di regole che i negozianti devono rispettare. Pertanto anche i clienti, per evitare di cadere in fregature durante l'attività di shopping, dovranno badare al fatto che queste semplici norme vengano rispettate.

Le regole da rispettare nei saldi