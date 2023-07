In arrivo i saldi estivi a Milano. Le 10 regole d'oro per ottimi affari

In arrivo i saldi estivi. La data ufficiale in cui inizieranno gli attesi sconti è giovedì 6 luglio 2023.

Rispetto al solito, le promozioni inizieranno con qualche giorno di ritardo: nella seduta del 22 marzo 2023 della conferenza delle Regioni e delle province autonome, è stato approvato, per l’anno 2023, il posticipo della data di inizio dei saldi estivi al 6 luglio 2023. Prima i saldi estivi partivano il primo sabato del mese di luglio, che quest'anno sarebbe stato l'1.



"La durata massima del periodo dei saldi - si legge sul sito di Regione Lombardia - è di 60 giorni". Gli sconti potranno durare quindi soltanto fino a domenica 3 settembre. Per i negozi, inoltre, "non sarà più possibile effettuare le vendite promozionali a partire da martedì 6 giugno 2023", mentre "fino al 5 giugno 2023 i negozi potranno comunque dare pubblicità alle vendite promozionali effettuate, con le modalità ritenute più opportune".

Le 10 regole d'oro dei saldi

Fai una lista: prima di andare a fare shopping, fai un elenco delle cose di cui hai veramente bisogno. Questo ti aiuterà a mantenere la concentrazione e a non acquistare articoli superflui.

Stabilisci un budget: decide quanto sei disposto a spendere e cerca di attenerti a questo limite. I saldi possono essere tentatori, ma è importante non spendere più di quanto ti puoi permettere.

Confronta i prezzi: prima di fare un acquisto, cerca lo stesso prodotto in altri negozi o online per vedere se è disponibile a un prezzo inferiore.

Controlla la qualità: non tutti gli articoli in saldo sono affari. Controlla la qualità degli articoli prima di acquistarli. Se un articolo ha un difetto o sembra essere di scarsa qualità, potrebbe non valere nemmeno il prezzo scontato.

Leggi le recensioni: se stai acquistando online, leggi le recensioni degli altri clienti. Questo può darti una buona idea della qualità del prodotto e del servizio del venditore.

Fai attenzione alle politiche di restituzione: alcuni negozi potrebbero avere politiche di restituzione più severe per gli articoli in saldo. Assicurati di capire le politiche di restituzione prima di fare un acquisto.

Non lasciarti influenzare dalle pressioni del tempo o delle vendite: ricorda, solo perché un articolo è in saldo non significa che tu debba comprarlo. Prenditi il tempo per riflettere se ne hai veramente bisogno.

Non dimenticare i negozi online: spesso i negozi online offrono sconti altrettanto buoni, se non migliori, rispetto ai negozi fisici.

Acquista fuori stagione: se possibile, cerca di acquistare articoli fuori stagione. Questi articoli sono spesso fortemente scontati e possono rappresentare un ottimo affare.

Occhio al vero prezzo: l’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita.