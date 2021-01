Milano, tutto pronto per i saldi. I negozianti: "Abbiamo bisogno di lavorare e di dare lavoro"

È quasi tutto pronto per i saldi invernali. I negozi inizieranno le svendite a partire dal 7 gennaio. FederModaMilano (Confcommercio Milano) stima in 340 milioni di euro il giro d'affari a Milano e area metropolitana: una flessione di oltre il 20% rispetto al 2020. Gli sconti sui prezzi di cartellino saranno mediamente del 30-40%, secondo le stime dell’associazione.

“Sono saldi all'insegna della confusione creata dal susseguirsi dei decreti del Governo che destabilizzano i consumatori e ovviamente gli operatori, costretti a rispettare un calendario di aperture e chiusure alternato che non giova alle imprese. Non dimentichiamo però che rappresentano sempre una grande opportunità", ha dichiarato Renato Borghi, presidente di FederModaMilano. Ogni famiglia spenderà a Milano e città metropolitana mediamente 284 euro con una spesa pro capite di 130 euro.

"Abbiamo subito due lockdown - ha proseguito Borghi — perdendo oltre 100 giorni di vendite nel pieno delle stagioni per chiusura forzata. Abbiamo investito in innovazione e presidi sanitari e, per il periodo natalizio, in addobbi e decori per trasmettere un giusto clima di fiducia alla collettività. Abbiamo visto nei clienti la voglia di tornare alla normalità, coltivare le relazioni e ad acquistare in sicurezza nei negozi di prossimità, a km zero. Per questo — ha continuato Borghi — le attese dei saldi si fanno forti, rappresentando un importante volano per l'economia della città e della regione; un'importante occasione per i consumatori per l'acquisto di articoli di moda tanto desiderati a prezzi ribassati; una iniezione di liquidità per i negozi di moda, che non sarà però la panacea per compensare le ingenti perdite subite nell'annus horribilis appena concluso".

"Abbiamo bisogno di lavorare e di dare lavoro — ha concluso il presidente di Federmoda —. Un terzo lockdown sarebbe insostenibile per i nostri negozi. Auspichiamo, dunque, che questi saldi siano saldi della ripartenza mirati verso una piena ripresa dei consumi interni".