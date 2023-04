A Milano è tornato il Salone del mobile (come era pre covid)

L'obiettivo è mettersi al passo la parentesi covid e tornare alla normalità. Quella vera. E anche le date sono quelle "classiche". È tornato nelle sue consuete date il Salone del Mobile di Milano, appuntamento che raccoglie la maggior parte delle aziende del Made in Italy. La kermesse è stata inaugurata nella mattinata di martedì 18 aprile in Fiera a Rho dalla presiedente del consiglio Giorgia Meloni.

"Non potevo mancare sono stata qui tante edizioni e non potevo mancare alla mia prima edizione da presidente del Consiglio. Non è solo una vetrina straordinaria della eccellenza italiana di fronte al mondo" ma "è una fiera che racchiude molte delle questioni strategiche su cui il governo lavora", ha spiegato la premier parlando con i giornalisti.

I numeri sono buoni. "Abbiamo delle buone notizie siamo al +33% come prevendita dei biglietti - ha spiegato la presidente del Salone del Mobile, Maria Porro -. Interessante è la 'composizione Paese': l' Italia è naturalmente primo Paese ma poi seguono a ruota Germania e Cina, quindi confermo il ritorno degli operatori cinesi, e poi Francia, Spagna, Svizzera, Brasile, Usa e ancora Paesi Bassi, Regno Unito". In totale ci sono oltre 2mila espositori dislocati su 169mila metri quadri di superficie espositiva (netta).

"Sono felice che la presidente del Consiglio sia oggi presente e auspico che, in modo inequivoco, si dia il giusto peso a chi rappresenta un modello per l’Italia e non solo", ha detto il sindaco Giuseppe Sala in un passaggio del suo intervento all'inaugurazione del Salone del Mobile. "Il Salone del Mobile, insieme a tutte le iniziative collegate dei prossimi giorni -ha proseguito Sala - rappresenta e propone quanto di meglio sa fare l’Italia, ma è anche lo specchio della Milano che funziona, non solo per sé ma per tutta la nostra nazione. Il sistema Milano lo si vede plasticamente qui. I milanesi, le imprese, la cultura, le università. E l’amministrazione comunale che nel corso del tempo ha sempre cercato di dimostrare che la buona politica, la competenza, il pragmatismo accompagnato da una solida visione ideale possono fare la differenza".