Salt Bae aprirà a Milano?

Salt Bae potrebbe aprire un locale a Milano nel 2023. Il condizionale è d'obbligo ma il ristoratore diventato famoso sui social per la singolare modalità di salare la carne (facendo rimbalzare i granelli sul proprio gomito prima di farli adagiare sulle bistecche) lo ha detto in prima persona. Per il momento non è chiaro se sia stata una "sparata" o ci sia un fondo di verità.

La "conferma" è arrivata quando gli amministratori del profilo Instagram milanohafame, che hanno cenato nel ristorante di Salt Bae di Mykonos, gli hanno posto la fatidica domanda: "Quando arrivi a Milano?". L'imprenditore ha quindi risposto "L'anno prossimo". Per il momento, ovviamente, non si parla né di date né di location anche perché sono oltre due anni che vocifera di un ipotetico sbarco dell'imprenditore all'ombra della Madonnina, ma alle parole non sono mai seguiti i fatti.

Salt Bae e I prezzi stellari

Il menù di Salt Bae, comunque, è tutt'altro che economico: le bistecche toccano cifre da capogiro. Il piatto forte del ristorante è la "Golden giant tomahawk", una bistecca che viene venduta per circa 1700 euro. La particolarità? È letteralmente avvolta in una foglia d'oro edibile.

Nusret Gökçe (questo il suo vero nome) è figlio di un minatore, ed è divento apprendista in una macelleria a 16 anni. Nel 2010 ha aperto il suo primo ristorante in Turchia. Oggi è a capo di una catena di sei ristoranti Nusr-Et Steakhouse dislocati in giro per il ponto (Dubai, Londra, Istanbul e Las Vegas solo per citare alcune località). Centinaia di dipendenti e migliaia di clienti fedeli, tra cui non mancano nomi famosi che vanno dal mondo dello sport al cinema.