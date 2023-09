Satispay presenta i buoni pasto a zero commissioni. E 800 lavoratori nel nuovo palazzo di piazza Fidia

Satispay entra nel mercato dei buoni pasto. E sono quasi terminati i lavori al palazzo di piazza Fidia, l'avveniristica sede milanese. A regime potrà ospitare 800 persone.

Un palazzo da 10mila metri quadrati

Le novità aziendali sono state illustrate nelle scorse ore. Il building ha una superficie di 10mila metri quadrati, è di 8 piani e ha, alla sommità, una vista mozzafiato su Gae Aulenti. La firma del progetto è di Stefano Belingardi e il suo studio Best. L'impatto ambientale della struttura, un reticolato con ampie vetrate, è estremamente ridotto, con numerosi sistemi di risparmio energetico. Si tratta di uno di fulcri della riqualificazione dell'Isola, con il business park di via Ugo Bassi: un vasto complesso di uffici che ospiteranno - e in parte già ospitano - start-up tecnologiche e altre aziende. In ogni piano aree relax e cucine con frutta e verdura per i dipendenti; ci sono anche spazi dove rilassarsi per dei 'pisolini' brevi.

Un mercato da 4 miliardi

Sul fronte strategico, Satispay ha annunciato l'esordio, dal 1 ottobre, dei propri buoni pasto. Si tratta di un mercato da 4 miliardi di euro. L'Italia ha un volume d'uso secondo solo al Brasile e alla Francia nel mondo. A oggi, solo 4 milioni di lavoratori in Italia li utilizzano. "Principalmente sono grandi aziende pubbliche - sottolinea Alberto Dalmasso, tra i fondatori di Satispay -, ma potenzialmente potrebbero averli 25 milioni di persone. Dopo la pandemia, è un mercato in continua espansione, al ritmo del 5% annuo". L'obbiettivo, per l''unicorno' piemontese, è di arrivare al 10% di utilizzatori totali entro 3 anni e al 30% in 5. È prevista l'espansione anche all'estero.

Zero commissioni sotto i 10 euro

Non si parte da zero. Già 70mila esercenti li accetteranno. Sotto i 10 euro, non ci saranno commissioni. Sopra tale cifra, 20 centesimi, come già avviene per i pagamenti normali. Verranno erogati entro il primo giorno lavorativo successivo. Una grossa rivoluzione per i negozianti rispetto ai buoni odierni che hanno commissioni tra il 12 e il 15%, pagamenti fino a 120 giorni e la necessità della doppia fatturazione. Difficoltà, queste, che hanno portato a scioperi e stop all'accettazione nei mesi scorsi. "Oggi ci sono un sacco di problemi. E i nostri buoni pasto semplificheranno tutte le procedure, anche per le persone più anziane", continua il founder della fintech italiana. Sono già stati fatti accordi con alcune catene della Grande distribuzione organizzata - Tigros, Coop Lombardia, Basko - e altri ne arriveranno a breve.

Cos'è Satispay Satispay è un servizio di pagamento mobile italiano che consente agli utenti di effettuare pagamenti in negozio, online e tra privati. L'idea dell'applicazione è nata nel 2015 da tre giovani cuneesi, Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta. Per utilizzare l'app, gli utenti devono scaricare Satispay sul proprio smartphone e registrarsi con il proprio numero di cellulare. Una volta registrati, gli utenti possono aggiungere le proprie carte di credito o debito all'app. Per effettuare un pagamento in negozio, bisogna avvicinare il proprio smartphone al lettore di pagamento Satispay. Il pagamento viene effettuato in modo immediato e senza costi aggiuntivi. Oggi Satispay ha 4 milioni di utilizzatori e un volume che supera i 3 miliardi annui di euro di transazioni. Nel settembre 2022 la fintech diventa un 'unicorno' superando il muro del miliardo valutazione grazie a un 'round D' di investimenti guidata da Addition di 320 milioni.

I guadagni di Satispay arriveranno dagli arbitraggi Iva con due aliquote diverse, al 4 e al 10%. I concorrenti, oggi, rimarcano dall'azienda, praticano sconti esagerati per vincere le gare con le grandi realtà pubbliche, riversando poi i costi sugli esercenti. "Vogliamo spezzare questa catena - continua Dalmasso - e partecipare con sconti sostenibili. Stiamo parlando con Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, per arrivare a una regolamentazione delle gare che sia giusta. Lo sconto non deve superare il 5%. Ma il nostro fulcro saranno le piccole e medie imprese: ogni volta che scriviamo una mail, ci ricevono". Da qui la riflessione sul perché entrare in questo mercato: "Siamo in un'epoca - ha aggiunto l'imprenditore - di bassa disoccupazione: le ditte cercano di tenersi strette i lavoratori, con un welfare che offre sempre di più. La logica dello sconto è superata; su migliaia di dipendenti non è rilevante. Quello che importa è il benessere di chi lavora".

I buoni pasto verranno integrati nell'app per i pagamenti che già viene utilizzata da 4 milioni di persone. Saranno accettati anche per cena. Le aziende, con un codice, potranno caricali e i dipendenti si troveranno l'importo sul proprio profilo. I pagamenti saranno fatti in un'unica transazione, non ci sarà più bisogno di 'contare' gli importi correttamente.

