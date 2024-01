Scatta lo sciopero al magazzino Decathlon

Braccia incrociate e sciopero. È quello che è successo al magazzino della Decathlon di via Carlo Porta a Basiano (hinterland nord-est di Milano) nella giornata di venerdì 5 gennaio; una trentina di persone, tra le 10 e le 12, ha organizzato un presidio davanti ai cancelli.. Diversi i temi scottanti che hanno portato i sindacati a indire l'astensione dal lavoro "dal rinnovo del contratto", "alle condizioni di lavoro sulle quali da tempo abbiamo chiesto un confronto che non c’è", ha spiegato Filcams-Cgil Milano.

Non solo, tra i nodi c'è anche "il rispetto degli orari del part-time, ma anche il tempo parziale imposto ai lavoratori" e un tema decisamente delicato come "la necessità di introdurre un welfare aziendale e di stabilizzare i precari". Non solo, secondo i sindacati ci sarebbero anche frizioni sulla gestione delle ferie "con il divieto di usufruirne in alcuni momenti dell’anno, come a dicembre, rivendichiamo anche la necessità di turni più agevoli per conciliare lavoro e famiglia. Oggi è davvero difficile".

"Nonostante la direzione a parole si sia dimostrata disponibile al dialogo - ha proseguito la Filcams - di fatto non ha mai preso in considerazione il nostro punto di vista, limitandosi a comunicare di volta in volta decisioni prese unilateralmente senza un confronto con l’Rsu". L'ultimo episodio che ha portato allo sciopero "è stata la conferma di alcune scelte comunicate con lettera a pochi giorni da Natale, nonostante le nostre continue proposte di mediazione. Mentre il personale era in sciopero per il rinnovo del contratto collettivo, l’azienda ribadiva la volontà di non rispettare i turni dei part time verticali e il divieto di fruire di ferie in alcuni periodi".