41 lavoratori licenziati, sciopero e picchetto davanti alla Unes di Truccazzano (Milano)

E' in corso da mezzanotte di venerdì 22 ottobre un nuovo sciopero, con picchetto, davanti alla sede Unes di Truccazzano (Milano), organizzato da Si Cobas, per protestare contro i quarantuno licenziamenti di lavoratori della cooperativa Lgd, azienda subappaltatrice del gruppo Brivio&Viganò Logistics per la gestione del magazzino Unes, che sarebbero rei di avere scioperato il 19 e 20 agosto per chiedere il rispetto dei contratti.

"Dopo avere sospeso gli scioperanti e dopo sedici giornate di sciopero per ottenere il rientro, Lgd ha finto una trattativa su mediazione della prefettura, per poi mandare le quarantuno lettere di licenziamento", si legge in una comunicazione diffusa da Si Cobas: "Si tratta di una politica antisindacale per avere mano libera nello sfruttamento. La lotta continua fino al rientro dei lavoratori. Gli scaffali dei freschi nei supermercati Unes restano sguarniti". La protesta va avanti da tempo.

La vertenza

Nel corso degli ultimi mesi negli stabilimenti della coop si erano registrate diverse proteste dei lavoratori, anche con alcuni momenti di tensione. L'azienda, con piattaforme logistiche a Truccazzano, Vimodrone e Pozzuolo Martesana, in una nota si era definita "vittima di ben 18 blocchi violenti di merci e persone nell’arco di 4 settimane, ad opera di un gruppo di lavoratori". La decisione di lasciare a casa ben 41 operai, aveva scritto la coop, "è arrivata a valle di uno stato di agitazione proclamato su presunte irregolarità, poi cadute alla verifica dei fatti".

"La cooperativa Lgd del gruppo Brivio e Viganò ha licenziato 41 lavoratori dello stabilimento di Truccazzano che lavorano per Unes, già sospesi cautelarmente dal 23 agosto - aveva invece spiegato in una nota il sindacato, che aveva guidato le manifestazioni - 'colpevoli' di aver scioperato il 19 e 20 agosto per l'applicazione dei contratti. Poi hanno dovuto lottare per un mese per tornare al lavoro, con la polizia che è intervenuta in forze a sgomberare i picchetti e a dare fogli di via ai lavoratori".