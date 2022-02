I lavoratori di Tim sciopereranno sotto il Palazzo della Regione

Incroceranno le braccia e manifesteranno davanti a Palazzo Lombardia a Milano, sede della Regione, i lavoratori di Tim mercoledì 23 febbraio. L'agitazione è stata indetta da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Rsu Tim Lombardia per manifestare contro una possibile smembro della società che, secondo i sindacati, rischia di essere divisa in due o più aziende per valorizzare il lato meramente finanziario dell’azienda "senza chiari obiettivi per il lato industriale".

"Non riusciamo a comprendere perché, ancora dopo tutti questi anni, non si sia trovata una soluzione per dare all’azienda un’azionista stabile nel lungo termine e un indirizzo industriale lungimirante, necessario anche per il presente e il futuro della nazione intera - hanno scritto i sindacati -. L’impegno delle istituzioni nel salvaguardare una delle aziende che dovrebbe essere 'guida' del Paese appare minimo e con molti aspetti nebulosi".

Per questo le segreterie regionali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil proseguono con iniziative di contrasto e mobilitazione da qui alla presentazione del piano industriale del prossimo triennio e di coinvolgimento di tutto il settore politico a livello nazionale e regionale. "Altre iniziative sindacali – chiudono le organizzazioni sindacali - potranno essere organizzate successivamente, saremo pronti a fare tutto il necessario per difendere presente e futuro della nostra azienda".