Sconti sugli affitti per i negozi costretti a restare chiusi: la decisione del Centro di Arese

Sconti sugli affitti per venire incontro ai negozi. È quanto accadrà all'interno de Il Centro commerciale di Arese, ma anche in tutti gli altri mall del gruppo Finiper: la società di Marco Brunelli che controlla il marchio Iper. La misura è stata annunciata dalla società con una nota nella mattinata di venerdì 28 maggio.

L'azienda di Brunelli offre la riduzione del 50% del canone per ogni giornata di chiusura dell’attività dal 1 gennaio al 31 maggio 2021 a tutti gli operatori associati presenti a Il Centro di Arese, a Piazza Portello nel cuore di Milano, includendo anche tutto l’intero patrimonio immobiliare del Gruppo Finiper. "Tale sconto — si legge in una nota — sarà applicato in un’unica soluzione sul dovuto relativo al 3° trimestre, agevolando gli operatori anche dal punto di vista finanziario e precisando che tali ulteriori facilitazioni si sommano agli altri periodi di free rent già concessi con i due precedenti accordi". Non è la prima misura a sostegno dei negozi, una misura simile era stata adottata durante il lockdown del 2020.

Inoltre, a fronte della perdurante incertezza economico-sociale e della mancata ripresa dei consumi, l’accordo prevede uno sconto pari al 50% del canone giornaliero, previsto nel contratto, per ogni giorno di chiusura in caso vi fossero eventi ritenuti di forza maggiore e/o disposizioni superiori provenienti da autorità nazionali, regionali e locali derivanti da cause di forza maggiore che determinino l'impossibilità di esercitare l’attività di cui al ramo d’azienda. Lo sconto sarà anche applicato per ogni giorno di chiusura senza un minimo di giornate consecutive.

"Un anno e mezzo di pandemia e sei mesi di chiusure dei centri commerciali nei festivi e prefestivi hanno messo in ginocchio il retail — afferma Mario Resca, presidente Confimprese —. Complessivamente centri commerciali e outlet hanno perso il 40% del fatturato annuo sul 2019, pari a 56 miliardi di euro. Ogni week end di chiusura significa 150 milioni di mancati incassi per lo Stato e il 50% di mancato fatturato per i punti vendita. La lungimiranza di Marco Brunelli, che di fatto rinuncia a una quota importante del proprio business a favore degli operatori, permette ai nostri associati di contenere in modo significativo le voci di spesa di gestione".