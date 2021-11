La multinazionale Ntt apre a Milano: previste 5mila assunzioni

Inaugurati i due edifici che costituiscono l'headquarter di Ntt Data a Milano: 16 mila metri quadrati a impatto zero nel business center "The Sign", in zona università Iulm. La multinazionale giapponese, impegnata soprattutto nel campo della consulenza e dei servizi alle imprese di telecomunicazioni, a quelle manifatturiere e a quelle sanitarie, ha in previsione anche di inaugurare due sedi a Roma e una a Torino, Napoli e Cosenza, per un investimento in Italia pari a duecento milioni di euro.

I top manager di Ntt Data hanno anche annunciato l'avvio di un piano di assunzioni in Italia di oltre cinquemila persone entro il 2025. All'inaugurazione sono intervenuti tra gli altri il Ceo Italia ed Emea di Nt Data, Walter Ruffinoni, e il sindaco di Milano Beppe Sala.

"Il nuovo headquarter milanese - ha commentato Ruffinoni - rappresenta non solo la volontà di continuare a investire e assumere in Italia, ma è anche un manifesto della nostra visione per il futuro del lavoro che vede gli ambienti adattarsi alle nuove esigenze delle persone. Il modo di stare in ufficio sta cambiando, è necessario considerarlo come luogo di relazione in cui favorire lo scambio creativo, che sta alla base di qualsiasi innovazione".