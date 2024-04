Intesa San Paolo cede a Coima le sue sedi storiche in centro a Milano

Due complessi immobiliari del centro di Milano, ora di Intesa San Paolo, vengono conferiti a Coima Sgr al fine di valorizzare gli immobili nell'attuale contesto di mercato. Ne danno notizia congiuntamente le due società. Si tratta degli immobili di via Clerici 4-6 (e piazza Paolo Ferrari 10) e via Verdi 9-11-13. Si tratta di due sedi storiche del gruppo bancario. Quella di via Verdi, in particolare, è stata la sede più importante della 'vecchia' Cariplo. Ma non sono gli unici: c'è anche un altro immobile di pregio a Roma (in via dei Crociferi 44) e ulteriori immobili in via di liberazione o dismissione nei prossimi mesi in varie città tra cui Milano, Torino, Roma, Brescia, Bergamo, Bologna, Padova e Firenze.

In totale, il portafoglio immobiliare che verrà conferito vale più di 500 milioni di euro. Intesa San Paolo riceverà quote dei veicoli d'investimento gestiti da Coima a cui saranno conferiti gli immobili. L'operazione sarà perfezionata al verificarsi di alcune condizioni sospensive. L'accordo prevede anche lo studio di ulteriori aree di collaborazione immobiliare.