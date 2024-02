Riciclaggio e operazioni sospette (anche sul Pnrr): da Milano 400 segnalazioni

Sono quasi 400 in 10 anni le operazioni sospette segnalate dal Comune di Milano all'Unità d'informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia per contrastare il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il totale dei movimenti dubbi è invece di circa 2 miliardi di euro. Lo ha reso noto martedì in commissione a Palazzo Marino l'assessore milanese al bilancio Emmanuel Conte, focalizzandosi in particolare sulla prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del Pnrr.

Insieme ad altre 34 pubbliche amministrazioni italiane, il Comune di Milano trasmette alla Uif informazioni su operazioni sospette di cui è venuto a conoscenza. Affidamenti, forniture, lavori, autorizzazioni, concessioni, contributi, sussidi e quant'altro. Dal 2014, l'amministrazione milanese ha attivato gli approfondimenti della Uif su 387 operazioni, per un valore di 181 milioni su una movimentazione complessiva di valuta di 1 miliardo e 943 milioni di euro.

Il Comune di Milano, per questa attività, si è dotato di 56 referenti antiriciclaggio e 51 referenti Pnrr. "Prevenire e contrastare il riciclaggio e altri fenomeni di criminalità finanziaria è un primario interesse di questa amministrazione, anche rispetto ai rischi legati alle opere finanziate dal Pnrr", ha dichiarato l'assessore Emmanuel Conte: "Il forte investimento su questo tema si è tradotto in una struttura operativa capace e preparata, che fa perno su oltre cento referenti e coinvolge tutte le direzioni, e in una collaborazione fattiva con altre istituzioni, a partire dalla guardia di finanza, con cui abbiamo siglato la scorsa estate un protocollo per lo scambio delle informazioni, la formazione e l'efficacia dei controlli proprio a salvaguardia dei programmi finanziati dai fondi europei".