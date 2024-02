Truffa telefonia: coinvolta Tim, sequestrati 320 milioni di euro

È di quasi 322 milioni di euro la cifra del sequestro notificata dai finanzieri della Guardia di finanza nell'ambito di un’indagine, della procura di Milano, che ha coinvolto Tim e alcune società di fornitura di servizi a valore aggiunto.

Da quanto si apprende, oltre a Tim (non indagata) a cui sono stati stati sequestrati quasi 250 milioni, risulterebbero coinvolte altre cinque società produttrici di contenuti - con sede a Roma, Torino, Milano e Madrid - che avrebbero beneficiato, secondo l’ipotesi accusatoria sostenuta dal pm Francesco Cajani (già titolare di un’analoga indagine che riguardava Wind), degli euro sottratti dal credito telefonico per giochi, suoneria, meteo, oroscopo e gossip, servizi 'premium' mai richiesti dagli utenti.

Gli utenti si trovavano abbonati ai servizi semplicemente cliccando inavvertitamente a banner o su determinati messaggi. E avevano esborsi settimanali o mensili. Sono una ventina gli indagati nell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Eugenio Fusco sui cosiddetti 'ricavi tossici'.

Secondo quanto trapelato il business era da svariati milioni di euro. Il raggiro non avrebbe coinvolto anche connessioni mobili usate tra macchine per lo scambio di dati, senza intervento umano (le cc.dd. machine to machine, M2M, ad esempio gli impianti di allarme, domotica, ecc.). In totale sono 23 le persone fisiche indagate per frode, tutte appartenenti a diverse società.

Il filone investigativo “trae origine da precedenti indagini dalle quali era emerso analogo sistema di frode dell'operatore telefonico Wind Tre con il coinvolgimento di alcune società CSP / HUB tecnologici”, si legge in una nota della procura.

Tra gli indagati, oltre ad alcuni funzionari di Tim, ci sono anche Mario e Tatiana Rizzante, azionisti di riferimento della società Reply, una multinazionale italiana delle tecnologie digitali quotata alla borsa di Milano. Il ruolo di Reply, così come ricostruito dagli inquirenti, sarebbe quello di aggregatore di servizi a valore aggiunto (Vas) che sarebbero poi stati distribuiti attraverso le schede telefoniche Tim.