In via della Spiga aprirà una boutique di Sergio Rossi

Le scarpe di Sergio Rossi sbarcano nel cuore del quadrilatero della moda di Milano. Il marchio di calzature femminili di lusso ha annunciato che aprirà un nuovo negozio nella primavera del 2022 in via della Spiga.

Con l'arrivo della bella stagione il brand occuperà 200 metri quadri dell'immobile Spiga 26, palazzo riqualificato dal gruppo immobiliare Hines. Sergio Rossi, nel dettaglio, avrà a disposizione due piani su cui sviluppare il proprio negozio e due vetrine che incorniceranno l’ingresso allo store sulla via del Quadrilatero.

"Via della Spiga rappresenta infatti una delle vie più importanti della moda milanese e nella quale credo molto come sempre più importante shopping destination - afferma Riccardo Sciutto Ceo di Sergio Rossi -. Il nuovo store sarà espressione dei valori del Brand: se da una parte esalterà la femminilità e l’eleganza di Sergio Rossi dall’altra sarà un hub per ampliarne la visione e l’anima più immersiva e innovativa. Per Sergio Rossi quest’apertura rappresenta un nuovo e importante step nella sua storia che, come parte di Lanvin Group, sta consolidando importanti risultati di crescita e nuove aperture in tutto il mondo".

Spiga 26: come sarà l'edificio

Spiga 26 si estende su oltre 13mila metri quadrati sviluppati su tre livelli con uso misto e una corte interna verde di 180 metri quadrati. In particolare, lo spazio di 3.000 metri quadrati sviluppato su tre livelli sarà dedicato a un nuovo concetto di retail high-street, mentre i piani superiori saranno convertiti in esclusivi spazi per uffici, in linea con i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, con l’obiettivo di ottenere la certificazione internazionale LEED Gold.

L’immobile, in cui Hines ha investito in joint venture con uno dei principali fondi pensione olandesi nel 2019, attraverso un fondo immobiliare gestito da Savills Investment Management SGR S.p.A., è stato oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione, che si concluderà entro la primavera del 2022, sulla base di un progetto curato da Scandurra Studio Architettura e SCE Project, con un focus sullo sviluppo degli spazi interni