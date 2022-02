Milano: servizi socio-sanitari sempre più accessibili alle famiglie, con un’iniziativa speciale

La vita di anziani e caregiver durante la pandemia è stata segnata anche dalla chiusura delle RSA verso i nuovi ingressi e dalla difficoltà di molti ad accedere ai servizi assistenziali per i propri cari.

Così, senza questa tipologia di ospitalità, le situazioni di fragilità hanno gravato sulle famiglie: l’indagine condotta dal CENSIS, testimonia come, in 7 casi su 10, siano famiglie e caregiver informali a occuparsi di anziani e disabili.

Ma il Gruppo Edos, con all’attivo 16 strutture in 5 regioni, e presente a Milano con RSA Mater Fidelis, Mater Sapientiae e Mater Gratiae, ha creato un progetto per rispondere concretamente a queste esigenze, valido per tutto il 2022.

Riaprire le porte delle Rsa: un dovere sociale

Riaprire in sicurezza le porte delle RSA è stato un obiettivo perseguito da Edos fin dall’inizio della pandemia, per rispondere alle tante situazioni di bisogno dei più fragili. Per questo, il Gruppo ha ideato il progetto “RSA Sicura”: più di un milione e 700mila DPI utilizzati solo nei primi mesi dell’emergenza, un team di oltre 1500 persone impegnate quotidianamente in cura e assistenza, oltre il 98% di vaccinati sui vaccinabili, attività riviste e spazi ripensati sulla base di una nuova quotidianità.

A questo si aggiungono tante modalità di visita alternative come le "Stanze delle Carezze", che hanno permesso agli anziani di restare vicini ai propri cari nonostante l’emergenza, e la terza dose booster ormai somministrata in tutte le RSA, a personale e Ospiti.

“Noi con voi”: a Milano, risposte concrete per senior e caregiver

Dare vita a progetti dedicati all’accoglienza, al sostegno delle famiglie e alle esigenze dei loro cari, nel post-emergenza, è fondamentale: per questo nasce l’iniziativa del Gruppo Edos "Noi con Voi”, un supporto concreto al territorio, con servizi socio-sanitari di qualità a speciali rette agevolate, per tutto l’anno. L’iniziativa è partita il 1 gennaio 2022 in alcune strutture lombarde del Gruppo, territorio tra i più colpiti dalla pandemia, e si applica a tutti i nuovi ingressi per soggiorni di minimo un anno.

Il Gruppo Edos, e il progetto “Noi con Voi”, sono presenti a Milano con RSA Mater Fidelis in via Pascarella 19 - con due nuclei Alzheimer e giardino dedicato -; RSA-RSD Mater Gratiae - a pochi passi dal centro della città, con giardino di 3.000 mq e focus specifici sulla disabilità - in via Corrado II Il Salico; ed RSA Mater Sapientiae, in via Varazze 7, in contesto di pregio a pochi passi da P.le Brescia.

Per informazioni sui sostegni economici dedicati all’ingresso nelle strutture del Gruppo Edos e sulle rette agevolate riservate ai nuovi ingressi in Rsa a Milano, visita la sezione dedicata a questo link o chiama l’800 96 61 59.

Anche RSA San Luigi Gonzaga, a Gorla Minore (VA), aderisce all’iniziativa.