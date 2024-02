Shopping da record per la fashion week: chi ha speso di più

La Lombardia e Milano sono le mete preferite per lo ‘shopping tourism’. Lo rivela l’assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali che tira le somme della fashion week appena conclusa. Secondo l’Osservatorio sull’economia e turismo delle Camere di commercio, tra le attività svolte dai turisti nella nostra regione lo shopping pesa per il 20%.

In particolare, la Lombardia è la prima regione italiana per spese tax free. “La spesa media dei turisti extra europei - spiega Mazzali - è pari a 1.112 euro a fronte di una spesa nazionale di 985 euro”. Le spese esentasse degli stranieri sono per il 78% in moda e abbigliamento.

A dare un grande apporto sono gli asiatici. Nel 2023 la Lombardia ha contato ben 3,6 milioni di asiatici su 19 milioni di turisti. “Il 65% dei nostri visitatori è costituito da ospiti internazionali”, afferma l’assessora che evidenzia come il traino del turismo sia legato al “ritorno degli asiatici”. Seguono i viaggiatori dal nord America che sono stati 3 milioni. E se gli statunitensi sono la prima nazionalità per spese tax free, i cinesi hanno lo scontrino medio più alto che sfiora i 2mila euro.