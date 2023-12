L'editore Simone spa debutta in Borsa e raccoglie 3 milioni

Borsa Italiana dà il benvenuto a Simone spa su Euronext Growth Milan.

Simone è un editore. Con i suoi marchi offre manuali di studio per concorsi pubblici, per abilitazioni professionali, per esami di ammissione all’università e didattica nelle scuole, in ambito giuridico e una selezione di libri per bambini. Nel 2021, il fatturato era stato di circa 12 milioni di euro.

L'azienda rappresenta la 33esima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della sessantatreesima quotazione del 2023 su Euronext. In fase di collocamento Simone ha raccolto 3 milioni, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment (ossia la facoltà di assegnare un quantitativo di azioni superiore a quello oggetto di offerta). In caso di integrale esercizio dell’opzione di over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 3,15 milioni.

Luca Misso, ad di Simone, ha commentato: “La quotazione di Simone S.p.A. su Euronext Growth Milan è il più recente passo di un percorso iniziato più di cinquant’anni fa. Oggi la società è un punto di riferimento assoluto dell’editoria italiana, si contraddistingue per la grande quantità di contenuti ad elevato livello di specializzazione che è in grado di sviluppare, stampare, pubblicare, promuovere e vendere. La spinta verso l’innovazione è sempre stata un tratto caratteristico dell’azienda, che riesce a coniugare l’editoria tradizionale con il mondo digitale. La quotazione ci permetterà di consolidare questa posizione di forza sul mercato, sarà soprattutto un elemento trainante del nostro modello di business, incentrato su qualità e innovazione. I progetti a breve termine guardano allo sviluppo dell’area IT, per ampliare la nostra offerta, avvicinandoci ancor più alle generazioni native digitali, e rafforzando i canali tradizionali”.