Come sono andate le aziende milanesi nel 2022

Hanno superato la tempesta del covid e sono tornate a crescere le imprese di Milano. I dati a consuntivo per il terzo trimestre 2022 certificano una progressione ancora sostenuta della produzione manifatturiera (+6,1% tendenziale, più del +4,8% lombardo) e dell’export (+24,7%). L’attività dell’industria milanese si porta, così, oltre i livelli pre-pandemici del +11,4% (in linea con la media lombarda) e l’export sale al massimo di 41 miliardi di euro nel complesso nei primi nove mesi dell’anno, con un aumento del +23,1% rispetto al 2021 (superiore al +20,5% regionale). È quanto emerge dal rapporto “Economia” curato dal centro studi di Assolombarda e reso noto dall'associazione nella giornata di lunedì 19 dicembre.

Tra i settori più dinamici emergono per contributo: metalli (+31,9% l’export a gennaio-settembre), moda (+26,5%), apparecchi elettrici (+20,8%), chimica (+20,7%), farmaceutica (+14,8%), ma anche prodotti petroliferi in exploit nei mesi estivi. Per contro, flette l’automotive (-9,6%). Nel 2022, si attende una crescita del Pil di Milano del +4,8%, più della media lombarda (+3,9%), recuperando pienamente la recessione pandemica e attestandosi alla fine dell’anno a +2,9% rispetto al 2019 (+1,8% la regione). Anche l’occupazione torna in linea con i livelli pre-covid (+0,1%). Per il 2023 le stime sono invece ribassate, +0,8% l’incremento atteso del Pil metropolitano, comunque superiore al +0,3% regionale grazie a una maggiore tenuta dei servizi e a una più contenuta flessione dell’industria.

Pesano ancora il tema del caro energia e degli aumenti del gas, che saranno due punti trattati nel corso del consiglio generale di Assolombarda.