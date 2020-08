Un milione di euro per aiutare i negozi delle periferie di Milano: ecco il piano del comune

Impedire che i negozi delle periferie chiudano per la crisi economica innescata dal coronavirus. È l'obiettivo di Palazzo Marino che, attraverso il progetto "Prossima Impresa 2020", ha deciso di sostenere imprese di prossimità e negozi di vicinato nelle zone meno centrali della metropoli. A disposizione dei negozi arriverà un fondo da un milione di euro.

Un provvedimento che rientra nel più ampio programma che Palazzo marino, dall’inizio dell’anno, ha messo in campo per sostenere lo sviluppo dei quartieri meno centrali della città e che vede investimenti per 4 milioni di euro: 1 milione attraverso il progetto “Scuola dei quartieri”, 1,2 milioni espressamente dedicati alle imprese di Lorenteggio e Giambellino, 500mila euro rivolti a progetti Crowdfunding Civico a cui si aggiunge 1,1 milioni del bando Prossima Impresa per il sostegno alle imprese nelle zone decentrate di Milano.

“In questa nuova edizione di Prossima Impresa – dichiara l’assessora alle Politiche per il lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani - abbiamo deciso di destinare i fondi non alla creazione di nuove realtà imprenditoriali bensì al sostegno delle attività e dell’imprese di vicinato già esistenti, che in questi mesi di lockdown sono state maggiormente colpite dagli effetti della pandemia. Vogliamo valorizzare quelle piccole realtà economiche di vicinato che sono al centro della vita economica di ogni quartiere. Per farlo, dall’inizio dell’anno come Amministrazione abbiamo messo a disposizione, attraverso vari bandi, più di 4 milioni di euro per sostenere e incentivare lo sviluppo sociale e economico dei quartieri decentrati della città, convinti che là dove ci sia impresa, servizi di socialità e aggregazione ci sia la concreta possibilità di una migliore qualità della vita della zona e per i suoi residenti” .

Fondi per i commercianti: come verranno erogati

Il bando “Prossima Impresa 2020”, che verrà pubblicato giovedì 6 agosto sul sito del Comune ed è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio, rinnova l’impegno dell’Amministrazione nel voler creare sul territorio cittadino un ecosistema favorevole alla crescita e allo sviluppo di imprese nei vari campi della manifattura e del nuovo artigianato sino alle moderne attività ibride che coniugano attività di vendita e di somministrazione ad attività esperienziali legate al territorio. Piccole e dinamiche realtà commerciali o artigianali che oggi più che mai possono costituire elementi vitali utili a limitare gli effetti depressivi della pandemia sull’economia e sulla socialità, oltre a rappresentare vere luci e presidi di legalità e sana imprenditorialità nelle aree più disagiate di Milano. I progetti imprenditoriali potranno riguardare qualsiasi tipologia di impresa, dall’artigianato al commercio, passando dai servizi alla persona e alla comunità. Sono previste delle premialità aggiuntive per i progetti proposti da aspiranti donne imprenditrici al fine di favorire l’imprenditoria femminile.

Le risorse messe a disposizione per la realizzazione del bando “Prossima Impresa” derivano da fondi ministeriali. Nello specifico le risorse messe a disposizione che ammontano a 1,1 milioni di euro saranno utilizzate per erogare contributi a fondo perduto sino al 25% della spesa complessiva oltre a un finanziamento a tasso agevolato, per l’altro 25%, per un ammontare complessivo non superiore a 50 mila euro per ogni singolo progetto.