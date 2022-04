Ventidue comuni delegano lo sportello attività produttive alla camera di commercio

E' nato lo sportello attività produttive "più grande" d'Italia, associando ventidue comuni e la camera di commercio di Milano, Monza e Lodi. I comuni sono al momento Albairate, Biassono, Bresso, Casalmaiocco, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Correzzana, Corsico, Mesero, Misinto, Ossona, Roncello, San Giorgio su Legnano, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, Valera Fratta, Varedo, Verano Brianza, Villanova del Sillaro e Vimodrone. Comuni anche fisicamente distanti, ma con l'intenzione di offrire un servizio di eccellenza amministrativa alle imprese: 21 mila quelle del territorio interessato.

Le pratiche per avviare, modificare o cessare un'attività di impresa nei ventidue territori possono essere presentate 24 ore su 24 grazie al portale www.impresainungiorno.gov.it. La gestione associata dello sportello unico consente una piena integrazione delle procedure amministrative legate alla vita d’impresa, garantendo alle imprese un servizio moderno e di qualità, in grado di assicurare ai richiedenti una risposta rapida e unica.

"Siamo oggi il Suap associato più grande d’Italia, ma la nostra ambizione è quella di crescere ancora - ha affermato Sergio Rossi, vice segretario generale della camera di commercio -. Sono tante le realtà comunali che per diverse ragioni faticano a gestire in modo efficace lo sportello unico delle attività produttive dove, lo ricordiamo, devono transitare in digitale tutte le centinaia di procedimenti che in Italia regolano l’attività d’impresa. La camera ha la possibilità di subentrare per norma in questo processo e lo fa più che volentieri".

"Scelta vincente"

"E’ sempre più complesso per un comune fare fronte alle diverse sfide con le quali deve quotidianamente confrontarsi", ha aggiunto il sindaco di Albairate Flavio Crivellin: "Attribuire alla camera di commercio questa funzione così delicata è stata e continua essere per noi una scelta vincente: abbiamo la garanzia di offrire alle nostre imprese un servizio a tutto tondo, con risposte tempestive e competenti, che da sempre le imprese ci chiedevano, ma che da soli eravamo in oggettiva difficoltà a dare". Albairate è stato il primo comune a delegare, nel 2016, la funzione Suap alla camera di commercio.