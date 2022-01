L'era di Starbucks a Milano è già finita?

Starbucks in Turati avrebbe dovuto riaprire lo scorso 22 novembre. Un locale con un'ampia sala, d'impatto visivo, che dà su un bel giardino interno. I primi tempi il negozio era rimasto in stand-by. Si pensava a una rapida ristrutturazione. Poi, dal cartone che cerca a fatica di coprire gli interni dalle vetrine, si scopre che è stato smantellato tutto. Non riaprirà più. La caffetteria della sirena è arrivata in quei locali nel luglio del 2019 al posto della Deutsche Bank. Pochi mesi di rodaggio. Poi la pandemia. Le aperture a singhiozzo per i vari lockdown e infine il "the end" dopo appena due anni di attività. La stessa situazione c'è in Porta Romana: gli orari dello store su Google vertono su un desolante "chiuso definitivamente". Resistono, a oggi, Cordusio, corso Vercelli, via Durini, via Restelli, Garibaldi e Stazione Centrale.

Conti in rosso

Quello tra Starbucks e Milano è un amore, con ogni probabilità, a oggi mai sbocciato completamente. Spulciando i fatturati, infatti, si scopre che Starbucks Italy srl ha avuto 11 milioni di guadagni nel 2019 bruscamente calati del 44,28% per il covid nel 2020: appena 6,18 milioni. Tag43.it ha dato un'occhiata approfondita ai bilanci, e scoperto che la Starbucks Reserve Roastery di Milano non ha mai 'macinato', perdonate il calembour, come si deve. Il nodo è proprio l'immensa torrefazione in Cordusio, nell'ex palazzo delle Poste (oltre 240 milioni l'investimento per il suo recupero): un posto scenografico e mastodontico, un vero e proprio sancta sanctorum del caffè che lavora anche per altri negozi. Investimento di 50 milioni di euro, suddivisi in caparra e migliorie allo stabile (26) e 20-25 per i lavori di installazione degli impianti (fonte Cerved). La qualità è altissima. Tanto che una famosa inchiesta di Report aveva individuato nel caffè yankee un livello ben superiore alle (rancide) tazzine napoletane, come il blasonato Gambrinus. Tutto questo si paga. Dal frappuccino all'espresso, il costo non è come al bar sotto casa. Per i consumatori significa soste più rade, magari durante la passeggiata in centro del sabato pomeriggio, senza troppa fidelizzazione. E', anche, un grande impianto stilistico e scenografico per turisti. Una volta venuti a mancare loro, le cose si complicano.

In Europa vendite in calo da diversi anni

A compensare in parte le perdite, rileva Tag43.it, ci sono i cosiddetti ricavi non caratteristici, quelli generati dalla torrefazione che fornisce gli altri punti vendita della rete europea di Starbucks. La torrefazione di Milano ha fatturato 22 milioni nel 2019 e 18 nel 2020. L’impianto tosta circa 3,5 tonnellate di caffè al giorno e funziona 24 ore a ciclo continuo come una vera e propria fabbrica. In questo modo si coprono le perdite della parte ristorazione e servizio caffè ai consumatori. Sempre guardando ai dati pubblicati dal Cerved, il Roi (ritorno sull’investimento) dello Starbucks Reserve Roastery di Milano nel 2019 era negativo del 34 per cento, del 30 nel 2020.

Se, dunque, fatica e balbetta l'ammiraglia, difficile che gli store gregari milanesi navighino nell'oro. I 2 negozi chiusi dopo appena 2 anni sono un pessimo segnale. Tanto che stante l’esperienza del grande mega store di Milano il nuovo amministratore delegato di Starbucks Kevin Johnson ha deciso di sospendere in tutto il mondo l’apertura di questa tipologia di negozi. Il periodo viene da anni di numeri calanti in Europa, pre pandemia: nel 2018 una grande ristrutturazione con un centinaio di vendite di store in Olanda, Francia, Belgio e Lussemburgo al partner Alsea. Milano sembrava aver dato nuova linfa al corso nel Vecchio Continente, col sogno di Howard Schultz di sbarcare finalmente in Italia, dopo decenni di tentennamenti. I piani di sviluppo, come tutto il resto del mondo, non avevano fatto i conti con il covid-19. Che forse ha mostrato in modo crudo la diffidenza dei milanesi a quello che non è inquadrabile in 'cappuccio e brioche'. C'è tempo per recuperare. Ma le premesse, finora, non sono state entusiasmanti.