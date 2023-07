Taglio del nastro per la nuova stazione di ricarica elettrica a Truccazzano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giovedì 6 luglio 2023 a Truccazzano è stata inaugurata la stazione di ricarica elettrica realizzata da COGESER Energia nel parcheggio di via Leonardo da Vinci. Il sindaco di Truccazzano, Franco De Gregorio, ha tagliato il nastro affiancato dal Direttore generale del Gruppo COGESER, Sergio Facchinetti. Si è così concretizzata la convenzione firmata in marzo dal Comune di Truccazzano, con la quale sono state affidate a COGESER l’installazione, la manutenzione e la valorizzazione dell’impianto, che sarà a uso pubblico. Hanno fatto seguito alcune dimostrazioni pratiche sull'uso del punto di ricarica. Franco De Gregorio: “Il nostro contributo alla diffusione della mobilità elettrica” “La stazione di ricarica inaugurata oggi - ha dichiarato il sindaco Franco De Gregorio - rappresenta il contributo di Truccazzano alla diffusione della mobilità elettrica. Riteniamo infatti sia fondamentale dotare il territorio di idonee strutture, ampliando la rete che si sta formando nell’Adda Martesana. Tanto è vero che, sempre in collaborazione con COGESER Energia, inaugureremo presto un’altra stazione ad Albignano, nel parcheggio di via Conti Anguissola, dove si svolge il mercato del sabato”. Sergio Facchinetti: “15 stazioni, kWh erogati in crescita e sempre più richieste di colonnine” “Con Truccazzano raggiungono quota 15 gli impianti da noi realizzati - ha spiegato Sergio Facchinetti - Cresce costantemente anche la quantità di kWh erogati e continuiamo a ricevere richieste per l’installazione di nuove stazioni. Siamo quindi sempre più convinti della bontà della scelta fatta a suo tempo di dedicarci alle strutture per la mobilità elettrica, che si stanno rivelando un’esigenza sentita e diffusa. Ricordo che le nostre colonnine sono particolarmente adatte a rabboccare la batteria in un tempo abbastanza veloce. Sono quindi collocate in prossimità di servizi, in modo che l’utente possa caricare mentre sbriga le sue commissioni. In particolare, nella stazione di Truccazzano, un’ora di ricarica permetterà di percorrere intorno ai 120 km”.